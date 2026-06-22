Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) για φωτιά που ξέσπασε στα Σπάτα Αττικής, αρκετά κοντά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν με σκοπό να περιορίσουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 στην λεωφόρο Καραμανλή του δήμου Σπατών – Αρτέμιδος.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχεται από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση ζητήθηκε η συνδρομή εναέριων μέσων και στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Η Πολιτική Προστασία μέσω του 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.