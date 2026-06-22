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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) για φωτιά που ξέσπασε στα Σπάτα Αττικής, αρκετά κοντά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν με σκοπό να περιορίσουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 στην λεωφόρο Καραμανλή του δήμου Σπατών – Αρτέμιδος.

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Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχεται από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. June 22, 2026

Για την κατάσβεση ζητήθηκε η συνδρομή εναέριων μέσων και στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Η Πολιτική Προστασία μέσω του 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή των #Σπάτων της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026