Σκληρή επίθεση έξω από νυκτερινό κέντρο καταγγέλλει ότι δέχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου στις Σπέτσες, ένας 18χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.

Η επίθεση φέρεται να έγινε για προσωπικές διαφορές που σχετίζονται με μια κοπέλα, ενώ οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ανήκαν σε γνωστές μεταξύ τους παρέες.

Ο καβγάς φέρεται να κορυφώθηκε όταν ο 18χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και ο δράστης αποχώρησε από το σημείο.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στη γνάθο. Την επόμενη ημέρα, ο νεαρός μετέβη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα, όπου διαγνώστηκε με πρόβλημα ακοής στο δεξί αυτί και εκτεταμένα χτυπήματα στο κεφάλι.

Παρότι ο ίδιος δεν υπέβαλε μήνυση άμεσα, ο πατέρας του κατέθεσε σχετική αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου. Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και η μήνυση περιλαμβάνει το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να είναι η γνωμάτευση του ιατροδικαστή, η οποία θα κρίνει τη βαρύτητα και τις πιθανές συνέπειες των τραυμάτων.