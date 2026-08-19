Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι σε μέση ηλικία 30,7 ετών, καταλαμβάνοντας μία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 56,3% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών στην Ελλάδα εξακολουθεί να συγκατοικεί με τους γονείς του, ξεπερνώντας σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι υψηλές τιμές των ενοικίων και το αυξημένο κόστος ζωής αποτελούν βασικούς αποτρεπτικούς παράγοντες για την ανεξαρτητοποίηση των νέων στην ελληνική επικράτεια.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες, η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλά επίπεδα οικονομικής επιβάρυνσης από το κόστος στέγασης για τους νέους, παρά τη μεγάλη ηλικία αποχώρησης.

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Απαισιόδοξα θα λέγαμε ότι είναι τα στοιχεία της Eurostat για το μέσο όριο ηλικίας αποχώρησης των νέων στην Ελλάδα από το πατρικό τους.

Οι «τσουχτερές» τιμές των ενοικίων σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ζωής αποτρέπουν τους νέους από το να κάνουν το επόμενο βήμα και να ανεξαρτητοποιηθούν.

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Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024, οι νέοι στην ΕΕ έφυγαν από το πατρικό τους σπίτι σε μέση ηλικία 26,2 ετών, ελαφρώς νωρίτερα από το 2023, όταν ο μέσος όρος ήταν 26,3 έτη.

Οι υψηλότερες μέσες ηλικίες αποχώρησης από την πατρική κατοικία, 30 ετών και άνω, καταγράφηκαν στην Κροατία (31,3 έτη), τη Σλοβακία (30,9), την Ελλάδα (30,7), την Ιταλία (30,1) και την Ισπανία (30,0). Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες ηλικίες καταγράφηκαν στη Φινλανδία (21,4 έτη), τη Δανία (21,7) και τη Σουηδία (21,9).

Οι νέοι σηκώνουν μεγαλύτερο βάρος από το κόστος στέγασης

Σε μια περίοδο όπου το κόστος στέγασης αποτελεί έντονο αντικείμενο δημόσιου διαλόγου, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση από τα έξοδα κατοικίας. Το 2024, το 9,7% των νέων ηλικίας 15-29 ετών στην ΕΕ ζούσε σε νοικοκυριά που δαπανούσαν τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγαση, ποσοστό που ανέρχεται στο 8,2% για το σύνολο του πληθυσμού.



Σε ορισμένες χώρες όπου οι νέοι τείνουν να εγκαταλείπουν νωρίτερα το πατρικό τους σπίτι, όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Φινλανδία, η επιβάρυνση των νέων από το κόστος στέγασης είναι υψηλότερη.

Αρνητική εξαίρεση η Ελλάδα

Αντίθετα, στις χώρες όπου οι νέοι εγκαταλείπουν αργότερα την πατρική κατοικία, όπως η Κύπρος, η Κροατία και η Ιταλία, καταγράφονται γενικά χαμηλότερα επίπεδα επιβάρυνσης από το κόστος στέγασης. Εξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα, όπου, παρά το γεγονός ότι οι νέοι φεύγουν από το πατρικό τους σε μεγαλύτερη ηλικία, η επιβάρυνση από το κόστος στέγασης παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Και εδώ φυσικά γεννάται το ερώτημα του πώς θα καταφέρει ο νέος στην Ελλάδα, ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να μην έχει την οικονομική στήριξη των γονιών του, να ανταπεξέλθει και να επιβιώσει ζώντας μόνος του;

Διότι η ανασφάλεια για το μηνιαίο ενοίκιο μεταφράζεται σε ανασφάλεια για την απόκτηση οικογένειας αργότερα. Αν δεν μπορεί σήμερα να επιβιώσει οικονομικά ένας νέος άνθρωπος που αποφασίζει να ζήσει μόνος του, πώς θα μπορέσει να φανταστεί το μέλλον του σε 5 χρόνια;

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Πάνω από τους μισούς νέους στην Ελλάδα μένουν με τους γονείς τους

Τα στοιχεία της Eurostat καταγράφουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ως προς το ποσοστό των νέων ηλικίας 25-34 ετών που εξακολουθούν να μένουν στο πατρικό τους. Στην Ελλάδα, το ποσοστό ανέρχεται στο 56,3%, κατατάσσοντας τη χώρα στη δεύτερη υψηλότερη θέση στην ΕΕ, έναντι 30,1% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Κροατία, όπου το 62,3% των νέων 25-34 ετών ζει με τους γονείς του. Ακολουθεί η Ελλάδα με 56,3% και η Σλοβακία με 54,3%. Υψηλά ποσοστά καταγράφονται επίσης στη Σερβία (52,5%), την Πολωνία (51%), την Ιταλία (50,7%) και την Ισπανία (50,2%).

Αρκετά μεγάλο είναι το ποσοστό και σε άλλες χώρες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης. Στην Κύπρο φτάνει το 42,9%, στη Βουλγαρία το 42,7% και στην Πορτογαλία το 42,1%, ενώ ακολουθούν η Τουρκία με 40,1% και η Σλοβενία με 39,9%. Στην Ιρλανδία το ποσοστό ανέρχεται σε 38,4%, στη Μάλτα σε 37,1%, στη Ρουμανία σε 36,7% και στην Ουγγαρία σε 34%.

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Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος του 30,1% αποκρύπτει, ωστόσο, τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών. Κοντά στον μέσο όρο βρίσκεται η Λετονία, ενώ χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στο Λουξεμβούργο (23,3%), την Τσεχία (22,3%), την Αυστρία (16,8%), τη Λιθουανία (16,2%), τη Γαλλία (14,7%), την Εσθονία (14,4%) και τη Γερμανία (13,4%).

Ακόμη μικρότερη είναι η αναλογία στις χώρες της βόρειας Ευρώπης. Στην Ολλανδία, μόλις το 10,8% των νέων 25-34 ετών εξακολουθεί να συγκατοικεί με τους γονείς του, ενώ στη Σουηδία το ποσοστό περιορίζεται στο 7,5% και στη Νορβηγία στο 7,2%.

Στην τελευταία θέση της κατάταξης βρίσκονται η Φινλανδία και η Δανία, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται σε περίπου 4%. Η Δανία καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό, μόλις 3,9%, ενώ στη Φινλανδία ανέρχεται σε 4%.

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