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Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι η πράξη του προκλήθηκε έπειτα από έντονο διαπληκτισμό, κατά τον οποίο χρησιμοποίησε γυάλινο μπουκάλι, μονωτική ταινία και μαχαίρι.

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος μετέφερε τη σορό με βαν σε δικό του χωράφι, προσπαθώντας να καλύψει τα ίχνη του εγκλήματος.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να επιχείρησε να παραπλανήσει τις έρευνες χρησιμοποιώντας τις τραπεζικές κάρτες του θύματος μετά τον θάνατό της.

Παράλληλα, διερευνάται η πιθανή εμπλοκή τρίτων προσώπων, ενώ αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τις συνθήκες θανάτου.

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Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, μετά τον εντοπισμό της σορού της σε αγροτική έκταση στον Βατόλακκο, στο σημείο που υπέδειξε στις Αρχές ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης.

Η σορός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε θαμμένη σε πρόχειρο λάκκο και, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ήταν δεμένη με πλαστικά δεματικά (tie wraps) και φιμωμένη με μονωτική ταινία, γεγονός που αποτυπώνει τη σκληρότητα της επίθεσης που δέχθηκε.

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Ο 43χρονος, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα έπειτα από πολύωρη ανάκριση. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς, η δολοφονία σημειώθηκε στις 30 Μαΐου μέσα στο σπίτι της 45χρονης, όπου διέμενε ως ενοικιαστής.

Κατά την εκδοχή που παρουσίασε, οι δυο τους είχαν στο παρελθόν ερωτική σχέση και εκείνη την ημέρα η γυναίκα τού ζήτησε να επανασυνδεθούν. Όπως υποστήριξε, η άρνησή του οδήγησε σε έντονο διαπληκτισμό, κατά τη διάρκεια του οποίου η 45χρονη απείλησε ότι θα ενημερώσει τη σύζυγό του για τη σχέση τους.

Σύμφωνα με την ομολογία του, η ένταση κλιμακώθηκε και αρχικά τη χτύπησε με γυάλινο μπουκάλι μπύρας. Όταν η γυναίκα άρχισε να φωνάζει ζητώντας βοήθεια, της έκλεισε το στόμα, χρησιμοποιώντας ακόμη και μονωτική ταινία για να τη φιμώσει. Στη συνέχεια, φέρεται να της κατάφερε δύο μαχαιριές στην περιοχή κοντά στην καρδιά, προκαλώντας τον θάνατό της.

Μετά το έγκλημα, ο 43χρονος φέρεται να έδεσε το σώμα της με πλαστικά δεματικά, να το τύλιξε σε σακούλες και να το άφησε προσωρινά μέσα στο σπίτι. Το επόμενο πρωί, χρησιμοποιώντας το μικρό βαν που οδηγούσε, μετέφερε τη σορό σε χωράφι ιδιοκτησίας του στον Βατόλακκο, σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το σημείο της δολοφονίας. Εκεί έσκαψε λάκκο και την έθαψε, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος.

Έρευνα για τις τραπεζικές κάρτες και το βιντεοληπτικό υλικό

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι στη συνέχεια επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες και να παρουσιάσει την υπόθεση ως ληστεία ή εξαφάνιση με οικονομικό κίνητρο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, πραγματοποίησε αναλήψεις χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της 45χρονης και αργότερα παρέδωσε τις τραπεζικές της κάρτες σε άλλον αλλοδαπό άνδρα, έχοντας σημειώσει πάνω τους τους κωδικούς PIN.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται επίσης οι τραπεζικές κάρτες της 45χρονης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία της εξαφάνισής της.

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Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 44χρονος να επιχείρησε να παραπλανήσει τις έρευνες, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η γυναίκα βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Παράλληλα διερευνάται αν υπήρξε εμπλοκή τρίτου προσώπου.

Επιπλέον, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζεται καταγραφικό σύστημα από το σπίτι του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε διαγράψει μέρος του βιντεοληπτικού υλικού των ημερών που ενδιαφέρουν την έρευνα, δίνοντας εξηγήσεις που δεν έπεισαν τους αστυνομικούς.

Η στάση της συζύγου του 44χρονου

Η σύζυγος του κατηγορούμενου, η οποία εργαζόταν σε ξενοδοχείο και απουσίαζε την ημέρα που η Σταυρούλα επισκέφθηκε το σπίτι, φέρεται να δηλώνει συγκλονισμένη από τις εξελίξεις.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργάζεται με τις Αρχές και έχει καταθέσει όσα γνωρίζει, ενώ φέρεται να είχε παρατηρήσει ορισμένες ύποπτες κινήσεις του συζύγου της, χωρίς ωστόσο να φαντάζεται ότι θα μπορούσαν να συνδέονται με ένα τόσο σοβαρό έγκλημα.

Αναμένονται οι ιατροδικαστικές εξετάσεις

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, τα οποία αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 45χρονης.

Μετά την ομολογία και τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, ο 44χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες κατηγορίες που θα του αποδοθούν στο πλαίσιο της υπόθεσης.

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