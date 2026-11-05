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Του Γιώργου Ψύλλια

Ετοιμος για τη μάχη του σταυρού με το ΠΑΣΟΚ στη Β´Πειραιά δηλώνει στη HuffPost ο Κορυδαλλιώτης δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Alpha Στέφανος Κωνσταντινίδης.

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«Ηρθε η ώρα να παλέψω δίπλα στον κόσμο,δίπλα στους νέους της περιοχής μου που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Η Β´ Πειραιά είναι μια αποκλεισμένη περιοχή. Ακόμη και το Μετρό έφτασε μετά από 2Ο χρόνια».

Φυσικά, μιλά με τα καλύτερα λόγια για το «φίλο» του Νίκο Ανδρουλάκη, θεωρεί συναγωνιστές και όχι αντιπάλους τους συν-υποψηφίους του και βέβαια δηλώνει «Ανδρεϊκός από παιδί.



Μας λέει επίσης ότι θα είναι τιμή του αν πάρει τελικά το χρίσμα να πολιτευτεί στην εκλογική περιφέρεια της Μελίνας και του Κ. Λαλιώτη.



Μιλήσαμε ακόμη για την τηλεόραση και το ίντερνετ αλλά και για το ΑΙ που έχει μπεί δυναμικά αλλά και επικίνδυνα στη ζωή μας.