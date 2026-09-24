Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα κατέχει τη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την υπερβολική επιβάρυνση των ατόμων με αναπηρία από το στεγαστικό κόστος.

Οι μισοί πολίτες με αναπηρία αδυνατούν να καταβάλουν έγκαιρα το ενοίκιο ή το στεγαστικό τους δάνειο, ενώ πολλοί καθυστερούν την πληρωμή λογαριασμών.

Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ επισημαίνει ότι η ενεργειακή φτώχεια επιμένει και η στεγαστική αναβάθμιση παραμένει ανεπαρκής για την ομάδα αυτή.

Η στεγαστική κρίση επιδεινώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο 2021-2025, λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της απουσίας στοχευμένων πολιτικών κοινωνικής στήριξης των ευάλωτων πολιτών.

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Αρνητικά είναι τα ευρήματα του Δελτίου Στατιστικής Πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας αναφορικά με τη στέγαση των ατόμων με αναπηρία, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε το Ε.Σ.Α.μεΑ, η Ελλάδα κατέχει τη χειρότερη θέση στην ΕΕ στην υπερβολική επιβάρυνση στεγαστικού κόστους για τα άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, οι μισοί πολίτες με αναπηρία αδυνατούν να πληρώσουν έγκαιρα το ενοίκιο ή το στεγαστικό τους, ενώ 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία καθυστερούν στην πληρωμή των λογαριασμών τους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Ελλάδα αποτελεί αρνητική εξαίρεση και στον σύνθετο δείκτη «Ποσοστό ατόμων με αναπηρία και ληξιπρόθεσμες οφειλές» στην ΕΕ των 27, ενώ την ίδια στιγμή η ενεργειακή φτώχεια επιμένει και η ενεργειακή αναβάθμιση παραμένει ανεπαρκής.

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Τα παραπάνω είναι τα βασικά ευρήματα όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του 1ου Δελτίου Στατιστικής Πληροφόρησης του Παρατηρητήριου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το 2026 «Στεγαστική φτώχεια και αναπηρία», που τεκμηριώνουν με τον πιο σαφή τρόπο τη στενή σχέση της αναπηρίας με τη στεγαστική φτώχεια.

Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC) της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ για τη δεκαετία 2016-2025, εστιάζοντας σε κρίσιμους δείκτες όπως η υπερβολική επιβάρυνση του πληθυσμού από το κόστος της στέγασης, η καθυστέρηση στην πληρωμή των ενοικίων και των στεγαστικών δανείων, αλλά και η ενεργειακή φτώχεια.

Η στεγαστική κρίση πλήττει ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία, με την Ελλάδα να καταγράφει διαχρονικά δυσμενείς επιδόσεις στους δείκτες του στεγαστικού κόστους, των ληξιπρόθεσμων οφειλών και της ενεργειακής φτώχειας, απέχοντας σημαντικά από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την πληθωριστική και ενεργειακή κρίση μετά το 2021-2022, εντείνοντας τη στεγαστική επισφάλεια και τις ανισότητες. Τα χαμηλότερα εισοδήματα, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, οι ενεργειακές ανάγκες και η έλλειψη προσβάσιμων και ποιοτικών κατοικιών επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Ενδεικτικό της έντασης του προβλήματος είναι ότι την περίοδο 2021-2025 αυξήθηκαν σημαντικά οι καθυστερήσεις σε ενοίκια και στεγαστικά δάνεια, με έναν στους δύο πολίτες με αναπηρία να αντιμετωπίζει πλέον τέτοια δυσκολία.

Παράλληλα, η έλλειψη επαρκών πολιτικών κοινωνικής κατοικίας και στοχευμένης στεγαστικής στήριξης ενισχύει την ευαλωτότητα των ατόμων με αναπηρία απέναντι στη στεγαστική κρίση.