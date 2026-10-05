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Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζεται προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν δύο οδηγοί μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού οι οποίοι κινούμενοι σε οδικούς άξονες της Αττικής όπως η Λεωφ. Κηφισιάς, η Λεωφ. Βουλιαγμένης, η Λεωφ. Αθηνών κ.α. ανέπτυσσαν ιλιγγιώδη ταχύτητα και πραγματοποιούσαν επίδειξη ικανοτήτων (σούζες), ενώ παραβίαζαν και διπλή διαχωριστική γραμμή, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

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Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τους δύο οδηγούς, 25χρονο ημεδαπό και 35χρονο αλλοδαπό, ως τους οδηγούς των δίκυκλων μοτοσυκλετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ΄εξακολούθηση.

Ακόμα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η δίκυκλη μοτοσυκλέτα του 35χρονου αλλοδαπού.