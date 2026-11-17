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Οι δράστες προσποιούνταν τους λογιστές για να εξαπατήσουν ηλικιωμένα άτομα και να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Η οργάνωση εξαρθρώθηκε την 1η Νοεμβρίου, με την αστυνομία να έχει εξιχνιάσει συνολικά είκοσι πέντε περιπτώσεις παράνομων πράξεων μέχρι σήμερα.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κηφισιάς αν διαθέτουν πληροφορίες για τη δράση των συγκεκριμένων κατηγορουμένων.

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Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία μελών συμμορίας που διέπρατταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους λογιστές σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

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Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 4 ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους λογιστές και αφαιρούσαν χρυσαφικά και χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Αττικής, η οποία εξαρθρώθηκε την 1η-11-2026 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία μελών σπείρας που διέπρατταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους λογιστές σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 4 ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους λογιστές και αφαιρούσαν χρυσαφικά και χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Αττικής, η οποία εξαρθρώθηκε την 1η-11-2026 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.

Πρόκειται για τους κάτωθι:

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Χρυσοβαλάντη του Βασιλείου και της Φρειδερίκης, γεννηθέντα την 9-5-1984 στη Νέα Ιωνία

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ΜΑΡΚΟΥ Κασσιανή του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεννηθείσα την 16-5-1982 στην Πάτρα



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλειο του Χρήστου και της Λούλας, γεννηθέντα την 2-6-1989 στην Αθήνα



ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιο του Ευθυμίου και της Γεωργίας, γεννηθέντα την 21-7-1981 στο Περιστέρι.

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Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6234457 του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζονται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Πώς εξαρθρώθηκε η συμμορία



Οι τέσσερις δράστες συνελήφθησαν την 1η Νοεμβρίου και σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

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Ειδικότερα, από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, με τη συνδρομή των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων και Παγκρατίου, και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δραστηριοποιούνταν κυρίως κατά τις πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κινούμενοι ανά ζεύγη με τη χρήση «επιχειρησιακού» οχήματος, το οποίο χρησιμοποιούσαν για τη μετακίνησή τους και την προσέγγιση των υποψήφιων θυμάτων.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, οι -4- δράστες προσέγγιζαν ηλικιωμένα άτομα, τα οποία επέλεγαν ως υποψήφιους στόχους, και με τη μέθοδο της απασχόλησης, προσποιούμενοι τους λογιστές ή συνεργάτες συγγενικών τους προσώπων, επεδίωκαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.

Ακολούθως, με διάφορα προσχήματα κατάφερναν να τους πείσουν να επιβιβαστούν στο όχημά τους και να τους συνοδεύσουν είτε σε υποκαταστήματα τραπεζών και μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) είτε στις οικίες τους.

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Με τον τρόπο αυτό, αποσπούσαν από τα θύματα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι δράστες προέβαιναν οι ίδιοι στην αφαίρεση χρημάτων ή άλλων αντικειμένων αξίας.

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Από έρευνες στις οικίες των -4- κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ,

το «επιχειρησιακό» όχημα,

κοσμήματα και χρυσαφικά,

-4- κινητά τηλέφωνα και

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων.

Εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις απατών και κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 125.000 ευρώ.

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