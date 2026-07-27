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Με ειδικά διαμορφωμένη αεροδιακομιδή αναχώρησε σήμερα, Δευτέρα, για νοσοκομείο της Γερμανίας το 2χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Δήμο Αποκορώνου. Το παιδί μεταφέρθηκε διασωληνωμένο, ενώ οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ χαρακτηρίζουν σοβαρή την κατάσταση της υγείας του και συνεχίζουν να εκφράζουν προβληματισμό για τη νευρολογική του εικόνα



Το παιδί παρέμεινε διασωληνωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του στο ΠΑΓΝΗ, με το ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του και να αξιολογεί διαρκώς τη νευρολογική του εικόνα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν γίνει προσπάθειες αφύπνισης.

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Αγωνία για τη νευρολογική του κατάσταση



Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι δεν διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει έντονος προβληματισμός για την ενδεχόμενη επίπτωση που είχε η παραμονή του κάτω από το νερό στη λειτουργία του εγκεφάλου.

Παρά την επιτυχημένη ανάνηψη, το αγοράκι παρουσίαζε μειωμένο επίπεδο συνείδησης τόσο κατά την αρχική νοσηλεία του στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όσο και μετά τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με όσα είχαν αναφέρει οι γονείς του, εκτιμάται ότι το παιδί έμεινε μέσα στην πισίνα περίπου δύο έως τρία λεπτά, χρόνος που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμος για έναν οργανισμό τόσο μικρής ηλικίας.

Καθοριστική η αντίδραση της μητέρας



Σημαντική για τη διάσωσή του ήταν η άμεση επέμβαση της μητέρας του, η οποία είναι γιατρός. Μαζί με τον πατέρα ανέσυραν το παιδί από την πισίνα και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν την αναπνοή του πριν από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Παρότι το παιδί ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες ανάνηψης, δεν ανέκτησε το επίπεδο συνείδησής του, γεγονός που οδήγησε στη διασωλήνωσή του και στην εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Η συνέχιση της νοσηλείας του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Γερμανίας κρίθηκε αναγκαία, με την ελπίδα ότι θα υπάρξει η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για την πορεία της υγείας του.