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Η διάσημη ποπ σταρ έφτασε στο νησί με ελικόπτερο και διέμεινε σε πολυτελές κατάλυμα στην περιοχή της Σκάλας.

Κατά την παραμονή της, η ίδια επισκέφθηκε το Σπήλαιο της Αποκάλυψης και την Ιερά Μονή, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το τοπίο.

Ο αντιδήμαρχος τουρισμού υποδέχθηκε την καλλιτέχνιδα και της προσέφερε αναμνηστικά δώρα του Δήμου κατά την αναχώρησή της.

Η Μαντόνα δήλωσε ικανοποιημένη από την επίσκεψή της και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο νησί στο μέλλον.

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Την Πάτμο επέλεξε, μετά την Κέρκυρα και τα Μετέωρα, η Μαντόνα, η οποία βρέθηκε στο νησί της Αποκάλυψης από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως το απόγευμα της Τετάρτης, απολαμβάνοντας ένα τριήμερο διακοπών μαζί με την πολυπληθή παρέα και τη συνοδεία της, σύμφωνα με το realvoice995.gr.

Η διάσημη ποπ σταρ έφτασε στο νησί με απόλυτη διακριτικότητα, με ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο της Πάτμου. Η ίδια εμφανίστηκε ντυμένη στα λευκά και φορώντας καπέλο, ενώ συνολικά τρία ελικόπτερα ταξίδεψαν από την Αθήνα για τη μεταφορά της, της συνοδείας της και των αποσκευών τους.

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Πηγή: RealVoiceNews Πηγή: RealVoiceNews Πηγή: RealVoiceNews Πηγή: RealVoiceNews

Στο ελικοδρόμιο την υποδέχθηκε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Πάτμου, Νίκος Αντωνόπουλος. Η Μαντόνα επέλεξε να μείνει σε πολυτελές κατάλυμα στη Σκάλα, απολαμβάνοντας για πρώτη φορά τις ομορφιές του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η «βασίλισσα» της ποπ επισκέφθηκε το Σπήλαιο της Αποκάλυψης και την Ιερά Μονή, όπως έκανε γνωστό η ατζέντης της. Η ίδια φέρεται να εντυπωσιάστηκε τόσο από το φυσικό τοπίο και τη θρησκευτική ιστορία της Πάτμου όσο και από τη φιλοξενία των κατοίκων.

Κατά την αναχώρησή της, ο αντιδήμαρχος προσέφερε εκ μέρους του Δήμου ένα λεύκωμα με ιστορικό και φωτογραφικό υλικό για το νησί, καθώς και ημερολόγια της Πάτμου για το 2027. Η Μαντόνα τον ευχαρίστησε για τα αναμνηστικά δώρα και ανέφερε ότι θα τα τοποθετήσει σε ξεχωριστή θέση.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο ελικόπτερο, ο κ. Αντωνόπουλος τη ρώτησε αν έμεινε ικανοποιημένη από την επίσκεψή της. Η απάντησή της ήταν ιδιαίτερα θερμή, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δήλωσε ότι όχι μόνο μαγεύτηκε από την Πάτμο, αλλά την αγάπησε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει σύντομα.

Η Μαντόνα αναχώρησε περίπου στις 18:40 της Τετάρτης από το ελικοδρόμιο του Δήμου Πάτμου. Φορώντας λευκά ρούχα, σκούρο μπλε καπέλο και γυαλιά ηλίου, εμφανίστηκε ευδιάθετη κατά την αναχώρησή της, ενώ φέρεται να έχει σκοπό να μοιραστεί τις επόμενες ημέρες και φωτογραφικό υλικό από την παραμονή της στο νησί.

(Με πληροφορίες από realvoice995.gr)