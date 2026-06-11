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Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να οδηγηθεί η Νίκη Σκιαδαρέση, όπως έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε η ίδια και η δίδυμη αδερφή της στα social media των «Σκιαδαρέσες».

Στο νοσοκομείο η Νίκη Σκιαδαρέση

Οι δύο αδερφές βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας για την καλοκαιρινή τους περιοδεία, ωστόσο την Τετάρτη 10 Ιουνίου προέκυψε ένα απρόοπτο, καθώς η Νίκη Σκιαδαρέση νοσηλεύτηκε. Η αιτία της νοσηλείας της δεν γνωστοποιήθηκε, με τις δίδυμες κόρες της Μπέσσυς Μάλφα και του Γεράσιμου Σκιαδαρέση να αντιμετωπίζουν πάντως την κατάσταση με χιούμορ και ευθυμία.

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Στο βίντεο που ανέβασαν, οι «Σκιαδαρέσες» ακούγονται να τραγουδούν στίχους από το νέο τους τραγούδι, «ΣΕΑ Αταλάντης», και συγκεκριμένα το σημείο: «στα επείγοντα, με παυσίπονα, προσπαθούν να μην πεθάνουν πριν τα 30».

Η Όλγα Σκιαδαρέση βρισκόταν δίπλα στην αδερφή της, ενώ η Νίκη φαινόταν ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου, με ορό στο χέρι.

Πάνω στο βίντεο έγραψαν χαρακτηριστικά: «Έτοιμες για το καλοκαιρινό τουρ. Κάναμε λίγη εμπειρική έρευνα, μέθοδος υποκριτικής. Στα επείγοντα για να σας τραγουδήσουμε τα ΣΕΑ στην Τεχνόπολη».