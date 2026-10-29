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Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται σε ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ, σεξουαλική εκμετάλλευση και βίαιες ληστείες τουριστών.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν εταιρείες «μπαμπούσκες» και εικονικά τιμολόγια από το εξωτερικό για να νομιμοποιούν παράνομα έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η δικογραφία αφορά συνολικά 149 κατηγορούμενους, ενώ ο φερόμενος ως αρχηγός λάμβανε αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης χρησιμοποιώντας ανιχνευτές συσκευών και κωδικοποιημένο λεξιλόγιο.

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Με βαριές κατηγορίες προσέρχονται σήμερα Πέμπτη για να απολογηθούν στον ανακριτή οι πρώτοι 30 από τους 59 συλληφθέντες για τη συμμορία του «Χωριάτικο»

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, που κάποτε φέρεται να είχε δηλώσει στο δικαστήριο ότι «όλα τα έκανε για τον έρωτα μιας γυναίκας», απολογείται το απόγευμα.

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Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για μια πολυεπίπεδη εγκληματική οργάνωση με έδρα τη λεωφόρο Κηφισού. Το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε πολλά μέτωπα: από εταιρείες «μπαμπούσκες» και ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ μέσω Ντουμπάι, έως τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και τη δράση μπράβων. Στα καταγγελλόμενα περιλαμβάνονται επίσης τηλεφωνικές παρακολουθήσεις με ανιχνευτές «κοριών» και βίαιες ληστείες σε βάρος τουριστών στη λεωφόρο Συγγρού.

Στη δικογραφία εμπλέκονται 149 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή και μη καταβολή χρεών και ασφαλιστικών εισφορών.

Το strip club του τρόμου και οι απειλές

Όπως αποκάλυψε το MEGA οι μέθοδοί που χρησιμοποιούσε ο ιδιοκτήτης για να αποσπά χρήματα από τους πελάτες σε γνωστό strip club που διατηρεί στη λεωφόρο Συγγρού προκαλούν οργή.

Συγκεκριμένα, στις 8 Ιουνίου 2026 ένας Αμερικανός τουρίστας και δύο φίλοι του φέρεται να επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο strip club, ιδιοκτησίας του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Αφού κατανάλωσαν τρία ποτά, ζήτησαν τον λογαριασμό και ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να πληρώσουν το εξωφρενικό ποσό των 250 ευρώ.

Όταν οι τρεις τουρίστες αντέδρασαν, στο περιστατικό φέρονται να ενεπλάκησαν πέντε μπράβοι του καταστήματος, οι οποίοι τους απείλησαν. Στη συνέχεια, εργαζόμενος φέρεται να τους απέσπασε με τη βία τις τραπεζικές τους κάρτες και να τους εξανάγκασε να αποκαλύψουν τους προσωπικούς τους κωδικούς PIN.

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Με τις κάρτες των τουριστών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις συνολικού ύψους 1.200 ευρώ από το POS του καταστήματος, μέχρι που μπλόκαραν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Παράλληλα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, από έναν εκ των τουριστών αφαιρέθηκαν το χρυσό ρολόι του, προσωπικά έγγραφα και το πορτοφόλι του.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στη συνέχεια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως.

Είχε και ανιχνευτή συσκευών παρακολούθησης. Ο εγκέφαλος του κυκλώματος φοβούμενος ότι παρακολουθείται, έπαιρνε ισχυρά μέτρα. Χρησιμοποιούσε σε συνομιλίες του κωδικοποιημένο λεξιλόγιο, πολλούς διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς, ψευδώνυμα όπως «Ζώης», «Φάνης» και «Νεκτάριος», ακόμη και έναν φορητό ανιχνευτής κοριών με τον οποίο «σάρωναν» γραφεία και οχήματα, για κρυμμένες κάμερες ή μικρόφωνα της Αστυνομίας.

Τα τεράστια ποσά

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Τα μέλη της οργάνωσης ακολουθούσαν μέθοδο… ανακύκλωσης. Μόλις μια από τις εταιρείες που άνοιγαν συσσώρευε χρέη, διέκοπταν τη λειτουργία της και αμέσως άνοιγαν νέα στην ίδια ακριβώς εγκατάσταση με τις ποινικές και οικονομικές ευθύνες να μετακυλούν στους «αχυρανθρώπους» που έβαζαν μπροστά, πολλές φορές χωρίς αυτοί καν να είναι υπαρκτά πρόσωπα.

«Έστελναν στο λογιστικό γραφείο μας τις συστάσεις και τους κωδικούς νέων εταιριών σε Αττική, Μύκονο, Ρόδο και Λάρισα και των διαχειριστών, όπως και τα καταστατικά, μητρώο πραγματικών δικαιούχων. Όλες οι εταιρίες συντονίζονταν στο κεντρικό γραφείο του Γιαννακόπουλου στην λεωφόρο Κηφισού», φέρεται να υποστήριξε η κόρη του 80χρονου λογιστή.

Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι, από το 2020 έως το 2026, έγιναν 4.441 αναλήψεις μετρητών, συνολικού ύψους σχεδόν 20 εκατομμυρίων ευρώ, για επιχειρήσεις που λειτούργησαν στη Μύκονο. Την ίδια περίοδο, από τα strip clubs της Αττικής και της Μυκόνου πραγματοποιήθηκαν 11.790 αναλήψεις, συνολικού ύψους σχεδόν 25 εκατομμυρίων ευρώ.

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Το ξέπλυμα χρήματος

Κατάφερναν να βγάζουν τεράστια ποσά στο εξωτερικό κυρίως στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία και αγόραζαν ακίνητα, όπως ένα πολυτελέστατο αγροτεμάχιο αξίας 2.6 εκατ.€ στη θέση Ταγκού της Μυκόνου. Έτσι ξέπλεναν κάποια από τα χρήματα.

Από τις συνομιλίες των λογιστών αποκαλύφθηκε σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο, μέσω τρίτου προσώπου και έναντι προμήθειας 10%, εικονικές εταιρείες στο Ντουμπάι εξέδιδαν τιμολόγια προς τις ελληνικές επιχειρήσεις του ομίλου. Τα χρήματα στέλνονταν με εμβάσματα στο εξωτερικό, γινόταν ανάληψη σε μετρητά και επέστρεφαν στην Ελλάδα ως «καθαρά» μετρητά.

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