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Η ίδια περιέγραψε τις δυσκολίες της μακράς νοσηλείας του συζύγου της και τις ελάχιστες επισκέψεις που επετράπησαν στο παιδί τους.

Η σύζυγος του εκλιπόντος τραγουδιστή υποστήριξε πως ο Δημήτρης Κόκοτας ανταποκρινόταν σε εξωτερικά ερεθίσματα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο.

Παρά την απώλεια, η Κατερίνα Κόκοτα δήλωσε πως η περιπέτεια αυτή την ώθησε να επαναξιολογήσει τις προτεραιότητές της και να δώσει μεγαλύτερη αξία στην καθημερινότητα.

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Συγκίνηση προκάλεσε η Κατερίνα Κόκοτα μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο η κόρη της αντιμετωπίζει την απώλεια του πατέρα της, Δημήτρη Κόκοτα. Η σύζυγος του τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά νοσηλεία, εξομολογήθηκε πως η ψυχραιμία και η ωριμότητα της 13χρονης κόρης τους την έκαναν να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό ρόλο είχε παίξει ο ίδιος ο πατέρας της στη διαμόρφωσή της.

Μιλώντας τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η Κατερίνα Κόκοτα αναφέρθηκε αρχικά στις ελάχιστες φορές που η κόρη τους είχε τη δυνατότητα να επισκεφθεί τον πατέρα της στο νοσοκομείο.

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«Το παιδί τον είχε δει, ελάχιστες φορές βέβαια. Δεν επιτρεπόταν να έρθει. Δηλαδή η μικρή τον είδε μετά από 1,5 χρόνο, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Ωστόσο τους παρακάλεσα, τους είπα ότι είναι καθαρά δική μου ευθύνη και με εμπιστεύτηκαν και έτσι άφησαν και το παιδί μου να πάει να τον δει», ανέφερε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τον διάλογο που είχε με την κόρη της μία ημέρα πριν πληροφορηθούν τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα. Όπως είπε, ένιωσε την ανάγκη να της εξηγήσει ότι η κατάσταση του πατέρα της δεν ήταν καλή, ώστε να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο.

«Τώρα είδα τόσο έντονα πόσο καλή δουλειά έκανε κυρίως ο Δημήτρης με το παιδί, με αυτά που της έλεγε. Είναι ψύχραιμη, είναι ώριμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα Κόκοτα αποκάλυψε πως η κόρη της, παρά τον πόνο της, κατάφερε εκείνη τη δύσκολη στιγμή να τη στηρίξει. «Μαμά, το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Για εσένα είναι πιο δύσκολο, γιατί τον έβλεπες κάθε μέρα. Για μένα είναι πάντα ο μπαμπάς μου και θα μου λείπει μια ζωή, σε όλες τις στιγμές που θα ζήσω και δεν θα είναι μαζί μου, απλά σαν να με άφησε να συνηθίσω την απουσία του», της είπε, σύμφωνα με την ίδια.

«Έχω να κρατήσω ότι είχα τον πιο υπέροχο μπαμπά και ότι ήταν πολλές ώρες μαζί μου. Τον χάρηκα, αυτά τα 13 χρόνια ήταν κοντά μου, δίπλα μου», ήταν τα λόγια της κόρης της που, όπως εξομολογήθηκε, τη συγκίνησαν βαθιά.

Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα μίλησε και για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή κατά το τελευταίο διάστημα της νοσηλείας του, υποστηρίζοντας πως είχε παρατηρήσει αντιδράσεις που της έδιναν την αίσθηση ότι υπήρχε βελτίωση.

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«Ο Δημήτρης καταλάβαινε, αισθανόταν, φαινόταν στις αντιδράσεις του. Και οι γιατροί μου είχαν πει πράγματα. Περίμεναν να τους πω αν έχω δει εγώ κάτι, για να το επιβεβαιώσουν, να το παρατηρήσουν κι εκείνοι περισσότερο. Μου είχαν πει ότι εγώ είμαι κινητήριος δύναμη για να δούμε πράγματα», είπε.

Όπως περιέγραψε, ο τραγουδιστής αντιδρούσε σε ερωτήσεις και σε ερεθίσματα του περιβάλλοντός του. «Αντιδρούσε, κουνούσε τα μάτια του, γύριζε προς το μέρος μας. Προσπαθούσε να κουνήσει έστω τα χέρια του, το κεφάλι του, προσπαθούσε να σηκωθεί. Το κεφάλι του το σήκωνε. Έκανε κινήσεις, αντιδρούσε στις ερωτήσεις που κάναμε», ανέφερε.

Η ίδια παραδέχτηκε πως για μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσε ζωντανή την ελπίδα ότι ο Δημήτρης Κόκοτας θα κατάφερνε να επιστρέψει στο σπίτι τους. Μάλιστα, όπως είπε, η περιπέτεια αυτή την έκανε να επανεξετάσει τις προτεραιότητές της και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα.

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«Πολλές φορές σκέφτηκα πράγματα που λέγαμε να κάνουμε και δεν κάναμε και έλεγα ότι όταν γυρίσει δεν θα με νοιάζει τίποτα, θα δούμε τη ζωή μας. Εκεί αναθεώρησα, είδα ότι η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις πρέπει να πηγαίνουν δεύτερες. Πρέπει πρώτα να είναι η χαρά μας, η ζωή μας, μια ωραία στιγμή, ακόμη κι ένας καφές δίπλα στο σπίτι», εξομολογήθηκε.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή, η Κατερίνα Κόκοτα πίστευε πως θα υπάρξει μια θετική εξέλιξη. «Όταν έβλεπα τις έντονες αντιδράσεις σκεφτόμουν ότι θα φύγουμε από το νοσοκομείο. Πήγαινε κάθε μέρα με την ίδια λογική, με την ίδια ελπίδα ότι “αχ σήμερα κάτι θα γίνει”. Είχα πείσει τόσο πολύ τον εαυτό μου ότι όλα θα πάνε καλά», ανέφερε.

«Έβλεπα ουσιαστικά και μία εξέλιξη και δεν είναι ότι είχα μία δική μου εικόνα επειδή έτσι ήθελα. Πολλές φορές έβλεπα κάτι πιο έντονο από άλλες μέρες», πρόσθεσε.

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