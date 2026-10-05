Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο διαφορετικά μνημόσυνα πραγματοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από τον θάνατο του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία πενήντα επτά ετών.

Η αδελφή του, Έλλη Κόκοτα, επέλεξε να τελέσει ένα ξεχωριστό μνημόσυνο στην Κηφισιά, αποδίδοντας φόρο τιμής σε έναν ναό με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την οικογένειά τους.

Η ίδια δήλωσε ότι σεβάστηκε την απόφαση της συζύγου του εκλιπόντος σχετικά με το σημείο ταφής του, παρά την προσωπική της διαφορετική επιθυμία.

Η Έλλη Κόκοτα εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω των συνεχόμενων οικογενειακών απωλειών τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλώνοντας ότι αναζήτησε τη βοήθεια ειδικού για να διαχειριστεί το πένθος της.

Ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε στις 25 Αυγούστου, έπειτα από μακρά νοσηλεία που ακολούθησε το έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δύο διαφορετικά μνημόσυνα πραγματοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, με την αδερφή του, Έλλη Κόκοτα, να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να τελέσει το δικό της σε διαφορετικό ναό.

Η Έλλη Κόκοτα μίλησε τόσο για την απώλεια του αδερφού της, όσο και για τις δύσκολες στιγμές που περνά, μετά τον χαμό του σε ηλικία 57 ετών. Παράλληλα, εξήγησε γιατί αποφάσισε να πραγματοποιήσει ξεχωριστό μνημόσυνο από εκείνο που είχε οργανώσει η σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα.

Advertisement

Advertisement

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, συγγενείς και φίλοι του Δημήτρη Κόκοτα βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας για το 40ήμερο μνημόσυνο. Παρούσες ήταν η χήρα του τραγουδιστή, καθώς και οι δύο αδερφές του, Έλλη και Μαριάννα.

Η Έλλη Κόκοτα, ωστόσο, επέλεξε να πραγματοποιήσει το δικό της μνημόσυνο στην Κηφισιά. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη εκκλησία έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της οικογένειας, καθώς εκεί έχουν συνδεθεί σημαντικά γεγονότα της ζωής τους.

Όπως είπε: «Εγώ έκανα το μνημόσυνο στην Κηφισιά, γιατί αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Σε αυτή την εκκλησία, ο πατέρας μου και ο αδερφός μου με είχαν φέρει νύφη, εδώ βάφτισε ο Δημήτρης την κόρη του και γενικά εδώ έχουμε ζήσει. Ήθελα εδώ έναν φόρο τιμής για εκείνον».

Σχετικά με το σημείο όπου βρίσκεται ο τάφος του Δημήτρη Κόκοτα, η Έλλη αποκάλυψε πως η ίδια θα προτιμούσε ο αδερφός της να ταφεί κοντά στον πατέρα τους. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, την τελική απόφαση είχε η σύζυγός του, την οποία δεν θέλησε να αμφισβητήσει.

«Εγώ μπορεί να επιθυμούσα ο Δημήτρης να ταφεί δίπλα στον πατέρα μας στον οικογενειακό τάφο στου Ζωγράφου ή στην Κηφισιά δίπλα στη μητέρα μας, όμως, η τελική απόφαση ήταν της συζύγου του. Δεν θα μπορούσα να φέρω αντίρρηση σε κάτι που επέλεξε η γυναίκα του. Άσχετα αν εμένα με έβρισκε αντίθετη, σεβάστηκα την επιθυμία της».

Μιλώντας για τη σχέση που είχε με τον αδερφό της, η Έλλη Κόκοτα μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνον, υπογραμμίζοντας πόσο βαθιά τον αγαπούσε. «Θα έδινα και τη ζωή μου για τον Δημήτρη, τον λάτρευα, ήταν ο καλύτερος αδελφός που θα μπορούσα να έχω».

Advertisement

Η ίδια περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε για τον θάνατό του. Όπως αποκάλυψε, πληροφορήθηκε την τραγική είδηση από ένα μήνυμα που έλαβε στο κινητό της.

«Έμαθα για τον θάνατο του αδερφού μου με μήνυμα στο κινητό. Μου ήρθε ένα μήνυμα που έγραφε: “Λυπούμαστε για την απώλειά σας, ο Δημήτρης έφυγε”. Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου».

«Μέσα σε πέντε χρόνια τους έχασα όλους»

Η Έλλη Κόκοτα αναφέρθηκε και στη βοήθεια που χρειάστηκε να αναζητήσει προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί τις αλλεπάλληλες απώλειες που έχει βιώσει. Όπως ανέφερε, μέσα σε διάστημα πέντε ετών έχασε τη μητέρα, τον πατέρα και τον αδερφό της.

Advertisement

«Ζήτησα τη βοήθεια ειδικού. Μέσα σε πέντε χρόνια τους έχασα όλους, έχασα την μαμά μου, τον μπαμπά μου και τον αδερφό μου. Προσπαθώ και εγώ να ισορροπήσω».

Για τη σχέση της με τη σύζυγο του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, η Έλλη σημείωσε πως προτεραιότητά της από την πρώτη στιγμή της περιπέτειας υγείας του αδερφού της ήταν η κόρη του και στη συνέχεια η σύζυγός του.

«Από την ώρα που αρρώστησε ο Δημήτρης το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν η μικρή και μετά η γυναίκα του. Σκεφτόμουν πόσο υπέφεραν, αλλά τόσο υπέφερα και εγώ. Η Κατερίνα ήταν η επιλογή του, η γυναίκα που επέλεξε να κάνει την οικογένειά του. Το τι μπορεί να έχω εγώ με την Κατερίνα είναι καθαρό προσωπικό και δεν αφορά κανέναν».

Advertisement

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία. Ο τραγουδιστής είχε υποστεί έμφραγμα τον Μάρτιο του 2024, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «J2US», και έκτοτε νοσηλευόταν, δίνοντας μια δύσκολη μάχη για σχεδόν δύο χρόνια.

Advertisement