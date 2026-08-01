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Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή καταγράφηκε στο Πόρτο Γερμενό, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ανάμεσα στις εικόνες από το πύρινο μέτωπο, ένα τρομαγμένο σκυλάκι πλησίασε μια ομάδα εθελοντών αναζητώντας ασφάλεια. Παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για αδέσποτο ή για κατοικίδιο που απομακρύνθηκε από το σπίτι του εξαιτίας της φωτιάς.

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Σε βίντεο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, διακρίνεται μια εθελόντρια να σκύβει δίπλα στο ζώο και να το χαϊδεύει με ηρεμία, προσπαθώντας να το καθησυχάσει. Κρατώντας το απαλά από τον λαιμό, του προσφέρει λίγες στιγμές φροντίδας και ασφάλειας, ενώ στο φόντο οι φλόγες εξακολουθούν να μαίνονται.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το σκυλάκι απομακρύνεται ήρεμα από το σημείο και χάνεται μέσα στο σκοτάδι, αφήνοντας πίσω μια από τις πιο συγκινητικές εικόνες της μάχης με τη φωτιά.