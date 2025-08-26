Μια μοναδική και βαθιά ρομαντική πρόταση γάμου έκανε ορειβάτης στην αγαπημένη του, στην κορυφή του Ολύμπου, σε υψόμετρο 2.918 μέτρων.

Η μαγική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram ο λογαριασμός Weddingbyastir και φαίνεται πως προέρχεται από wedding planner που συμμετείχε στην απαιτητική αλλά αξέχαστη ανάβαση.

«POV: Κάνεις πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου. 2.918 μέτρα. Η κορυφή της Ελλάδας… και μια αγάπη που ακούστηκε σε όλο το βουνό. Ο Δημήτρης έκανε πρόταση στην Ελευθερία, εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη γη. Μέσα στην ησυχία του κόσμου, ακούστηκε ένα μόνο μήνυμα: “Ακολουθεί μήνυμα αγάπης… Εδώ, στην κορυφή, έδωσα όρκο φροντίδας στον ομορφότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Και εκείνη είπε: ΝΑΙ”. Ήμασταν εκεί. Σιωπηλοί μάρτυρες μιας στιγμής που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Μια πρόταση, μια ανάσα, μια κορυφή», αναφέρει το κείμενο της ανάρτησης.