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Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση στην εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, η 25χρονη τραγουδίστρια Αιμιλία Καναρέλη μίλησε στη Μάρτζυ Λαζάρου και τον Δημήτρη Πανόπουλο για τη σπάνια περίπτωση της γέννησής της, αποκαλύπτοντας πως ήρθε στον κόσμο χωρίς μύτη και στόμα.

Η εξομολόγηση της τραγουδίστριας

«Είχα γεννηθεί χωρίς στόμα, έλειπε το πάνω μέρος, χωρίς υπερώα και χωρίς μύτη. Ορθοδοντικός ο μπαμπάς, παιδοοδοντίατρος η μαμά οπότε με βοήθησαν πάρα πολύ. Μέσα στην ατυχία μου, στάθηκα πολύ τυχερή και τους οφείλω τα πάντα. Και το χαμόγελο μου». εκμυστηρεύτηκε χαρακτηριστικά η νεαρή τραγουδίστρια.

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«Με θυμάμαι να πηγαινοέρχομαι μικρή στη Γαλλία για να κάνω πάρα πολλά χειρουργεία, αλλά κάπως έτσι μπήκε και το τραγούδι στη ζωή μου. Πολλές φορές έλεγα μικρή “μα γιατί εγώ;” αλλά πλέον δεν θα άλλαζα τίποτα», πρόσθεσε.

«Έκανα πολλή λογοθεραπεία και η χειρουργός μου με είχε συμβουλεύσει, τους γονείς μου δηλαδή, να ξεκινήσω και χορωδία στα τέσσερα μου. Οπότε πιστεύω ότι το τραγούδι με έσωσε με κάποιο μαγικό τρόπο», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Αιμιλία Καναρέλη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.