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Συλλαλητήριο στα Προπύλαια πραγματοποιούν αυτή την ώρα φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα, διαμαρτυρόμενοι ενάντια στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.

Ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται από τις 7:00 το απόγευμα, ενώ έχουν προαναγγείλει και πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

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Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αλλά και της επίσκεψης του Αμερικάνου ΥΠΕΞ, η Τροχαία έχει προχωρήσει στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, όπως και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ