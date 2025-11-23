Τις δραματικές ώρες των ανδρών της ΕΜΑΚ στα Τζουμέρκα για παροχή βοήθειας σε αποκλεισμένους πολίτες στην περιοχή προς Κουκούλια στη θέση Γκότοβος κατέγραψε το βίντεο που ακολουθεί.

Ήταν τόσο ορμητικά τα νερά ;όπως φαίνεται στο epirusgate.gr που εάν ο άνδρας της ΕΜΑΚ δεν ήταν δεμένος και εκπαιδευμένος θα τον είχε παρασύρει το νερό.

Στα Βόρεια και Κεντρικά Τζουμέρκα και ειδικότερα στη Γέφυρα Πλάκας, Σγάρα, Άγναντα, Καταρράκτη και μέχρι το σημείο όπου έχει πλέον αποκοπεί ο δρόμος προς το τουριστικό περίπτερο η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι τεράστιες ποσότητες βροχής άφησαν πίσω τους μεγάλες και σε πολλές περιπτώσεις ανυπολόγιστες ζημιές.