Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στα Άγναντα Τζουμέρκων, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας 55χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα με αρκετό βάθος.

Ο άτυχος άνδρας είχε πάει χθες στο καφενείο του χωριού, αλλά, καθώς περνούσε η ώρα και δεν επέστρεφε στο σπίτι του αδελφού του, ο οποίος τον φιλοξενούσε, εκείνος ανησύχησε και ειδοποίησε τις Αρχές.

Advertisement

Advertisement

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε και ανασύρθηκε άνδρας από απόκρημνο σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στην περιοχή Άγναντα του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της Π.Ε. Άρτας. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 27, 2026

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, και το κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βορείων Τζουμέρκων εντόπισε τον 55χρονο το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με φορείο και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ).

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διερευνηθούν μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης.