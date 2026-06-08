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Με τη χρήση συστήματος αντί – drone κατάφεραν οι Εξωτερικοί Φρουροί στις Φυλακές Χανίων να ρίξουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή παράνομων αντικειμένων εντός του προαυλίου του σωφρονιστικού καταστήματος.

Το απόγευμα του Σαββάτου ένας φρουρός αντιλήφθηκε να πετά το drone κοντά στο προαύλιο των Φυλακών, σήμανε συναγερμός και κατάφεραν να το καταρρίψουν, ενώ κρατούμενος που ανέβαινε σε ταράτσα του συγκροτήματος, για να παραλάβει το παράνομο φορτίο, έγινε αντιληπτός και ακινητοποιήθηκε.

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Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η σακούλα περιείχε:

Πέντε κινητά τηλέφωνα με τους φορτιστές τους.



Δύο ρούτερ ασύρματης σύνδεσης.



Ένα κόκκινο αναρριχητικό σχοινί μήκους περίπου είκοσι (20) μέτρων.



Πέντε μεταλλικές λάμες σιδηροπρίονου.



Έναν αναδιπλούμενο σουγιά τύπου «πεταλούδα».



Έναν μεταλλικό κόφτη.



Τρεις κάρτες SIM.



Έναν κρίκο ασφάλισης αναρρίχησης (carabiner).



Τέσσερα ζεύγη ακουστικών.



Δύο κλειδιά τύπου Allen



Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πρόκειται για το πέμπτο περιστατικό αποτροπής εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων σε σωφρονιστικό κατάστημα, το τρέχον έτος, με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Οι προηγούμενες αντίστοιχες απόπειρες είχαν επίσης εντοπιστεί και εξουδετερωθεί εγκαίρως, γεγονός που καταδεικνύει τόσο την αυξανόμενη χρήση σύγχρονων μεθόδων από εγκληματικά δίκτυα, όσο και την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας.