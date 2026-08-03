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Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, η διασωστική ομάδα της Dogs’ Voice συνεχίζει αδιάκοπα τις επιχειρήσεις της στις πληγείσες περιοχές, δίνοντας μάχη με τις φλόγες για τον απεγκλωβισμό ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Οι σταθμοί της ομάδας στα Βίλια και τα Μέγαρα έχουν ήδη υποδεχθεί περισσότερα από 145 ζώα που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές όπου μαίνεται η πυρκαγιά, ενώ το μέτωπο παραμένει ενεργό.

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Σε μία από τις τελευταίες επιχειρήσεις, οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν 12 σκύλους από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τη φωτιά. Τα ζώα μεταφέρθηκαν εγκαίρως σε ασφαλές σημείο και πλέον βρίσκονται υπό φροντίδα.

Την ίδια στιγμή, η ανάγκη για βοήθεια παραμένει μεγάλη. Η ομάδα απευθύνει έκκληση σε εθελοντές να προσέλθουν στον σταθμό της στο Γήπεδο Μεγαρέων Ολυμπιονικών, προκειμένου να συνδράμουν στη φροντίδα των ζώων που φιλοξενούνται στη δομή.

Παράλληλα, αναζητούνται άμεσα άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν προσωρινή φιλοξενία σε τρία νεογέννητα κουτάβια και επτά μωρά γατάκια, τα οποία χρειάζονται συνεχή φροντίδα και τάισμα με μπιμπερό.

Η διασωστική ομάδα, που βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα στο πεδίο και στις δομές φιλοξενίας, τονίζει πως κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη και μπορεί να κάνει τη διαφορά για τα ζώα που δοκιμάζονται από την καταστροφή.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi