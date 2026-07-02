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Ένας 43χρονος συνελήφθη ως υπαίτιος για την μεγάλη αγροδασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του δήμου Λοκρών Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Ωστόσο, μετά από την προανάκριση και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ο 43χρονος συνελήφθη.

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Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα, έχουν επιβληθεί συνολικά 508 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 604.851,37 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 149 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 136 (91,28%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,72%) από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», τονίζει η πυροσβεστική.