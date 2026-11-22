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Για εμπορία ανθρώπου και σεξουαλική εκμετάλλευση μιας γυναίκας με αναπηρία κατηγορείται μια 55χρονη η οποία εντοπίστηκε μετά από μεγάλης κλίμακας επιχείρηση της αστυνομίας σε οίκους ανοχής στην Αθήνα.

Η 55χρονη, που συνελήφθη την Παρασκευή, κατηγορείται ότι εδώ και περίπου έναν χρόνο εκμεταλλευόταν σεξουαλικά σε οίκους ανοχής μια 45χρονη γυναίκα, εκμεταλλευόμενη την ιδιαίτερα ευάλωτη ψυχοδιανοητική της κατάσταση, παίρνοντας τα χρήματά της.

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Όπως προέκυψε από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), η 55χρονη μετέφερε συστηματικά το θύμα σε οίκους ανοχής, όπου το εξανάγκαζε σε ερωτικές πράξεις επι πληξρωμή, με τα χρήματα να τα κρατά για τον εαυτό της.

Η δράση της αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί εντόπισαν την 45χρονη σε οίκο ανοχής, ο οποίος εξακολουθούσε να λειτουργεί παρά το γεγονός ότι είχε ήδη σφραγιστεί από τον αρμόδιο δήμο.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη (19.11.2026), όταν, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε 10 οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η κατηγορούμενη είχε πλησιάσει την 45χρονη πριν από έναν περίπου χρόνο, γνωρίζοντας την αναπηρία της και την ιδιαίτερα ευάλωτη θέση στην οποία βρισκόταν, και της ασκούσε πιέσεις και ψυχολογική βία για να εκδίδεται σε οίκους ανοχής, ενώ την εκβίαζε για να μην αποκαλύψει τίποτα στην οικογένεια της.