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Υπήρξε μια εποχή στην Ελλάδα που ένα γιαούρτι μπορούσε να οδηγήσει έναν νεαρό όχι μόνο στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και σε κούρεμα με την ψιλή και δημόσια διαπόμπευση.

Ήταν η Ελλάδα του 1958 και η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή επιχειρούσε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που ο Τύπος της εποχής είχε βαφτίσει «τεντιμποϊσμό»: νεαρούς που προκαλούσαν επεισόδια, ενοχλούσαν περαστικούς, προχωρούσαν σε βανδαλισμούς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πετούσαν γιαούρτια.

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Η 3η Σεπτεμβρίου 1958 έμελλε να γίνει μία από τις χαρακτηριστικότερες ημερομηνίες αυτής της ιστορίας.

Το γιαούρτι που έγραψε ιστορία

Η υπόθεση που έμεινε στην ιστορία είχε ξεκινήσει στην Κυψέλη. Δύο ανήλικοι, ηλικίας περίπου 15 και 16 ετών, ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με μία γυναίκα και την κόρη της και τελικά πέταξαν γιαούρτι στη γυναίκα.

Συνελήφθησαν και στις 3 Σεπτεμβρίου οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης.

Εκεί η τιμωρία δεν περιορίστηκε στη σύλληψη.

Οι νεαροί κουρεύτηκαν σύρριζα, τους έσκισαν τα ρεβέρ των παντελονιών και ακολούθησε η δημόσια διαπόμπευσή τους. Με χειροπέδες και πινακίδες που τους χαρακτήριζαν «τεντυ-μπόυς», οδηγήθηκαν μπροστά στα μάτια του κόσμου. Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και εκείνη την εποχή, με δημοσιεύματα να χαρακτηρίζουν τη διαπόμπευση βάρβαρη και παράνομη.

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Ο περιβόητος Νόμος 4000

Ο Νόμος 4000/1958 έμεινε γνωστός ως ο νόμος «περί τεντιμποϊσμού». Η λογική της εποχής ήταν ότι η δημόσια ταπείνωση θα λειτουργούσε παραδειγματικά και θα απέτρεπε άλλους νέους από ανάλογες συμπεριφορές.

Το παράδοξο είναι ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν πάντοτε αυτό που επιδίωκαν οι Αρχές. Η υπερβολική τιμωρία και η δημόσια έκθεση των νεαρών προκάλεσαν αντιδράσεις και σε κάποιες περιπτώσεις συνέβαλαν περισσότερο στη μυθοποίηση του «τεντιμπόη» παρά στην εξαφάνισή του.

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Ο νόμος παρέμεινε για δεκαετίες στη νομοθεσία και χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όταν το κούρεμα εφαρμόστηκε και εναντίον μακρυμάλληδων νέων και ανθρώπων που θεωρούνταν ότι δεν συμβάδιζαν με τα πρότυπα που επέβαλλε το καθεστώς. Καταργήθηκε τελικά το 1983.

Και μετά ήρθε ο Γιάννης Δαλιανίδης

Τέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα, ο ελληνικός κινηματογράφος μετέτρεψε τον Νόμο 4000 σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές κοινωνικές ταινίες της εποχής.

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Ο Γιάννης Δαλιανίδης έγραψε και σκηνοθέτησε τον «Νόμο 4000», παραγωγής Φίνος Φιλμ, που έκανε πρεμιέρα στις 29 Οκτωβρίου 1962. (Finos Film) Πατήστε στο λινκ να δείτε σκηνές της ταινίας.

Πρωταγωνιστούσαν η Ζωή Λάσκαρη, ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, ο Κώστας Βουτσάς, η Κατερίνα Χέλμη, η Ελένη Ζαφειρίου, ενώ εμφανίζονταν μεταξύ άλλων η Κατερίνα Γώγου, η Χλόη Λιάσκου και ο Αλέκος Τζανετάκος. (Finos Film)

Η ταινία δεν περιορίζεται στον τεντιμποϊσμό. Μιλά για τη σύγκρουση των γενεών, την αυστηρή οικογένεια, τη σεξουαλικότητα των νέων, την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και την κοινωνική υποκρισία μιας Ελλάδας που προσπαθούσε να εκσυγχρονιστεί χωρίς να εγκαταλείψει τις αυστηρές αντιλήψεις της προηγούμενης εποχής.

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Η περίφημη σκηνή με το γιαούρτι

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Εκεί βρίσκεται και η άμεση σύνδεση της πραγματικότητας με τον κινηματογράφο.

Στον «Νόμο 4000» ένας μαθητής γιαουρτώνει τον αυστηρό καθηγητή και γυμνασιάρχη Ανδρέα Οικονόμου, τον οποίο υποδύεται ο Βασίλης Διαμαντόπουλος.

Ο νεαρός συλλαμβάνεται, κουρεύεται με την ψιλή και διαπομπεύεται δημόσια — εικόνες που παραπέμπουν ευθέως στα πραγματικά γεγονότα του 1958. Ιστορική μελέτη για τη νεολαία της εποχής επισημαίνει ακριβώς αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στο πραγματικό περιστατικό της Κυψέλης και στην ταινία του Δαλιανίδη.

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Η ταινία είχε σημαντική εμπορική επιτυχία: καταγράφονται 118.841 εισιτήρια πρώτης προβολής, επίδοση που την έφερε στην τέταρτη θέση μεταξύ 82 ελληνικών ταινιών της κινηματογραφικής σεζόν 1962-63.

Οι «τεντιμπόηδες» έγιναν κινηματογραφικός τύπος

Ο «Νόμος 4000» είναι βέβαια η ταινία που συνδέθηκε άμεσα και ονομαστικά με το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Όμως ο «τεντιμπόης» έγινε ολόκληρος κινηματογραφικός τύπος στην Ελλάδα των δεκαετιών του ’50 και του ’60.

Δερμάτινα ή στενά παντελόνια, ιδιαίτερη κόμμωση, μηχανές, παρέες, κόντρα στους γονείς και στους καθηγητές, αργκό, πάρτι και αμφισβήτηση της αυθεντίας εμφανίζονται σε πολλές ταινίες της εποχής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο «Κατήφορος» του Δαλιανίδη το 1961, επίσης με τη Ζωή Λάσκαρη, όπου η «ανήσυχη νεολαία» και η σύγκρουσή της με τις κοινωνικές συμβάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο «Νόμος 4000» όμως ήταν η ταινία που συνέδεσε όσο καμία άλλη τον ελληνικό κινηματογράφο με το πραγματικό φαινόμενο του τεντιμποϊσμού.

Από την καταστολή στη νοσταλγία

Σήμερα οι εικόνες νεαρών κουρεμένων με την ψιλή και περιφερόμενων με πινακίδες στους δρόμους μοιάζουν αδιανόητες.

Το 1958 όμως θεωρήθηκαν από ένα μέρος της κοινωνίας «παραδειγματική τιμωρία».

Και κάπως έτσι ένα γιαούρτι, δύο πιτσιρικάδες της Κυψέλης, ένας αμφιλεγόμενος νόμος και ένας μεγάλος σκηνοθέτης του ελληνικού σινεμά έγραψαν μια παράξενη κοινή ιστορία.

Μια ιστορία που ξεκίνησε στους δρόμους της Αθήνας και τέσσερα χρόνια αργότερα πέρασε στη μεγάλη οθόνη με δύο λέξεις και έναν αριθμό που έμειναν αξέχαστα: «Νόμος 4000».