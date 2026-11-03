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Η αρχική κατασκευή διήρκεσε από το 1985 έως το 1990 και αποτέλεσε ένα απαιτητικό τεχνικό έργο λόγω της μορφολογίας της περιοχής.

Το 2009 παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο δεύτερος κλάδος της σήραγγας, ο οποίος βελτίωσε τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και εξυπηρέτησης των μετακινήσεων.

Σήμερα η σήραγγα αποτελεί τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και τελεί υπό τη διαχείριση της εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ.

Το έργο αυτό παραμένει ορόσημο για τις οδικές μεταφορές, διευκολύνοντας τη σύνδεση της πρωτεύουσας με τη νότια Πελοπόννησο.

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Στις 3 Νοεμβρίου 1990 εγκαινιάστηκε η σήραγγα του Αρτεμισίου, ένα από τα σημαντικά έργα υποδομής που άλλαξαν τις οδικές μετακινήσεις στην Πελοπόννησο. Η διάνοιξη του ορεινού όγκου στην εθνική οδό Κορίνθου–Τριπόλεως έφερε πιο κοντά την Αθήνα με την Αρκαδία, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο και την απόσταση του ταξιδιού.

Η νέα οδική σύνδεση περιόρισε τη διαδρομή Αθήνα–Τρίπολη κατά περίπου 35 χιλιόμετρα, εξοικονομώντας σχεδόν μία ώρα σε σύγκριση με την παλιά διαδρομή. Για τους κατοίκους της Πελοποννήσου, τους επαγγελματίες και τους ταξιδιώτες, η αλλαγή ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διευκόλυνε τις μετακινήσεις και τις εμπορευματικές μεταφορές.

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Πώς κατασκευάστηκε η σήραγγα του Αρτεμισίου

Η κατασκευή της πρώτης σήραγγας πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1985–1990. Το μήκος της φτάνει περίπου τα 1.403 μέτρα, ενώ η διάνοιξη του ορεινού όγκου αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικό εγχείρημα, εξαιτίας της γεωλογίας και της μορφολογίας της περιοχής.

Για αρκετά χρόνια η σήραγγα εξυπηρετούσε την κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις, διαθέτοντας μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Το έργο αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και την πρόσβαση στην Αρκαδία και τη νότια Πελοπόννησο.

Πόσο κόστισε η σήραγγα και ποιος την κατασκεύασε;

Το ακριβές τελικό κόστος της αρχικής κατασκευής, καθώς και η ταυτότητα της εργοληπτικής εταιρείας που ανέλαβε το έργο, δεν προκύπτουν με ασφάλεια από τις διαθέσιμες τεκμηριωμένες πηγές.

Χρειάζεται, μάλιστα, να γίνει ένας διαχωρισμός από τη μεταγενέστερη σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και του κλάδου προς τη Σπάρτη, συνολικού προϋπολογισμού 1,079 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά ένα ευρύτερο έργο οδικών υποδομών και όχι την κατασκευή της αρχικής σήραγγας του Αρτεμισίου.

Πότε κατασκευάστηκε η δεύτερη σήραγγα Αρτεμισίου;

Σημαντική αλλαγή στη λειτουργία του δρόμου ήρθε το 2009, όταν δόθηκε στην κυκλοφορία ο δεύτερος κλάδος της σήραγγας, μήκους περίπου 1,4 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο των έργων που υλοποίησε η κοινοπραξία ΜΟΡΕΑΣ.

Με τη λειτουργία του νέου κλάδου, κάθε κατεύθυνση απέκτησε τη δική της σήραγγα, βελτιώνοντας τις συνθήκες κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια.

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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμισης και στον παλαιότερο κλάδο, με παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και στις εγκαταστάσεις ασφαλείας.

Σήμερα, η σήραγγα του Αρτεμισίου αποτελεί μέρος του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα, υπό τη διαχείριση της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

Πόσες οδικές σήραγγες έχει η Ελλάδα;

Η Ελλάδα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο οδικών σηράγγων, το οποίο αναπτύχθηκε σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο της κατασκευής και αναβάθμισης των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων.

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Ο ακριβής αριθμός εξαρτάται από τον τρόπο καταμέτρησης. Σύμφωνα με διαφορετικές καταγραφές, οι οδικές σήραγγες στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους ξεπερνούν τις 100, ενώ άλλες αναφορές υπολογίζουν περίπου 70 σήραγγες με μήκος μεγαλύτερο των 500 μέτρων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Εγνατία Οδός, η οποία διαθέτει 73 δίδυμες σήραγγες, συνολικού μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων ανά κλάδο κυκλοφορίας.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες και γνωστότερες οδικές σήραγγες της χώρας βρίσκονται η σήραγγα Τ2 των Τεμπών, μήκους περίπου έξι χιλιομέτρων, καθώς και οι σήραγγες Δρίσκου, Μετσόβου και Δωδώνης στην Εγνατία Οδό.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αριθμοί δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι, καθώς σε ορισμένες καταγραφές οι δύο κλάδοι μιας δίδυμης σήραγγας υπολογίζονται ως ένα έργο, ενώ σε άλλες καταγράφονται χωριστά.

Ένα έργο που άλλαξε τις μετακινήσεις στην Πελοπόννησο

Τριάντα έξι χρόνια μετά τα εγκαίνιά της, η σήραγγα του Αρτεμισίου εξακολουθεί να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ένα μεγάλο τεχνικό έργο μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα μιας ολόκληρης περιοχής.

Η μείωση της απόστασης και του χρόνου ταξιδιού, η ασφαλέστερη διέλευση από τον ορεινό όγκο και η βελτίωση της σύνδεσης της Αθήνας με την Τρίπολη και τη νότια Πελοπόννησο έκαναν τη σήραγγα ένα από τα σημαντικά ορόσημα της σύγχρονης ελληνικής οδοποιίας.

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