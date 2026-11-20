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Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας Βάγγυς Ζαγοριανού, η οποία σημειώθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην Άνω Σύρο.

Ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο έγινε δεκτό από την αρμόδια ανακρίτρια. Έτσι, θα παραμείνει εκτός φυλακής, υπό καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού και ηλεκτρονικής επιτήρησης, τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό, η οποία εκτιμάται ότι θα προσδιοριστεί εντός του 2027.

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Σύμφωνα με το cyclades24, ο 41χρονος μεταφέρθηκε αρχικά από τις φυλακές της Χίου, όπου κρατούνταν τους τελευταίους μήνες, στην Αττική και στη συνέχεια οδηγήθηκε, υπό αστυνομική συνοδεία, στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τη Σύρο. Έφτασε στην Ερμούπολη νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να μεταφερθεί στην κατοικία του.

Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ζητήσει να μην τον περιμένουν συγγενείς και φίλοι στο λιμάνι, κατά την άφιξή του βρίσκονταν εκεί περίπου 30 με 40 άτομα από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον 41χρονο

Βάσει της απόφασης, ο κατηγορούμενος δεν θα παραμείνει σε σωφρονιστικό κατάστημα, αλλά θα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση μέσω ειδικής συσκευής («βραχιολάκι»). Πρόκειται για σύστημα παρακολούθησης που τοποθετείται στο σώμα του επιτηρούμενου και επιτρέπει τον έλεγχο της παρουσίας και των μετακινήσεών του μέσω κέντρου ελέγχου της Αστυνομίας.

Παράλληλα, έχουν οριστεί συγκεκριμένα χρονικά και γεωγραφικά όρια για τις μετακινήσεις του. Ειδικότερα, θα μπορεί να βρίσκεται εκτός της κατοικίας του καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σε ακτίνα που δεν θα υπερβαίνει το ένα χιλιόμετρο από αυτήν.

Μέχρι στιγμής, παραμένει αδιευκρίνιστο αν η αποφυλάκιση του 41χρονου σχετίζεται με κάποια νεότερη εξέλιξη στην έρευνα για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας. Οι έρευνες για την υπόθεση εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.