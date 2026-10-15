Σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων, έπεσε την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, ένας 52χρονος άνδρας στη Σύρο με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του.
Το σοβαρό ατύχημα έγινε το πρωί της Πέμπτης, επί της επαρχιακής οδού Ερμούπολης – Βάρης στην Σύρο. Στο σημείο έσπευσε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, με τον Υποδιοικητή της Υπηρεσίας και Αντιπύραρχο Ιάκωβο Τζώρτζη να πέφτει με σχοινιά στο πηγάδι για να σώσει τον άτυχο άνδρα.
Ο 52χρονος εν τέλει ανασύρθηκε σώος και αβλαβής από το πηγάδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και προληπτικά, στο νοσοκομείο.
Στην επιχείρηση ανάσυρσης και απεγκλωβισμού συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου.