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Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη Σύρο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του νησιού, κυρίως στην Ερμούπολη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η έντονη βροχόπτωση έχει επηρεάσει την κυκλοφορία, ενώ σε αρκετά σημεία της πόλης έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού.

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Στην οδό Απόλλωνος, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Παράλληλα, δέντρο έπεσε στο οδόστρωμα στον δρόμο προς την Παναχράντου, προκαλώντας επιπλέον προβλήματα.

Πλημμυρικά φαινόμενα στην Ερμούπολη

Προβλήματα καταγράφονται και στον πεζόδρομο της οδού Ερμού, όπου η έντονη βροχόπτωση έχει δημιουργήσει σημεία με μεγάλη συσσώρευση νερού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, φρεάτια έχουν υπερχειλίσει, με την πίεση του νερού να εκτινάσσει ακόμη και τα καπάκια τους, δημιουργώντας κινδύνους για πεζούς και οδηγούς.

Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή και επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από την ισχυρή βροχόπτωση.