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Η υπόθεση εξετάζεται πλέον ως απόπειρα ληστείας, καθώς οι συλληφθέντες ισχυρίζονται ότι η θανούσα εισέβαλε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι και φορώντας κάλυμμα προσώπου.

Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη συμπλοκή μεταξύ των εμπλεκομένων, η οποία ξεκίνησε εντός της κατοικίας και συνεχίστηκε στον εξωτερικό χώρο κατά την καταδίωξη.

Η 42χρονη κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του συμβάντος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της από τα τραύματα που υπέστη.

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Με εισαγγελική εντολή συνελήφθη και η σύζυγος του δράστης που μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα.

Η γυναίκα συνελήφθη με το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

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Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, μετά την κατάθεσή τους στους αστυνομικούς αφέθηκε ελεύθερη ενώ συνελήφθη μόνο ο σύζυγός της.

Ο συλληφθείς δεν διέμενε στο συγκεκριμένο σπίτι, αλλά βρισκόταν εκεί μαζί με τη σύζυγό του όταν έφτασε η 42χρονη.

Ανάμεσα στους τρεις φέρεται να ακολούθησε συμπλοκή κατά τη διάρκειά της, ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα στην πλάτη με αιχμηρό αντικείμενο.

Η συμπλοκή συνεχίστηκε έξω από την κατοικία. Η 42χρονη προσπάθησε να διαφύγει, ενώ ο άνδρας φέρεται να την ακολούθησε και να της πέταξε αντικείμενα. Λίγα μέτρα μακρύτερα η γυναίκα κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πλέον σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση ανθρωποκτονίας εξετάζεται ως υπόθεση ληστείας. Οι αστυνομικές Αρχές αξιολογούν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη 42χρονη να φτάνει στο σπίτι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της με κάλυμμα τύπου full face και κρατώντας μαχαίρι.

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Σε δεύτερο βίντεο, από τον εξωτερικό χώρο της κατοικίας, φέρεται να έχει καταγραφεί η στιγμή κατά την οποία ο άνδρας καταδιώκει τη γυναίκα και εκτοξεύει αντικείμενα προς το μέρος της, καθώς εκείνη επιχειρεί να απομακρυνθεί.

Τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι

Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι η γυναίκα τους επιτέθηκε με πρόθεση να τους ληστέψει, ενώ αναφέρουν πως η 40χρονη τραυμάτισε ελαφρά τη γυναίκα του ζευγαριού στο χέρι. Ο άνδρας, σύμφωνα με την εκδοχή τους, άκουσε τις φωνές, πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και επιτέθηκε στη συνέχεια στη 40χρονη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το περιστατικό μέσα στην κατοικία, η γυναίκα προσπάθησε να απομακρυνθεί, ωστόσο φέρεται να την καταδίωξαν στον δρόμο, φωνάζοντας «βοήθεια, είναι κλέφτρα».

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