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Τη συγκίνησή του για την καταστροφή του εξοχικού του στο Πόρτο Γερμενό από τη φωτιά εξέφρασε ο Τάσος Χαλκιάς, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που έζησε όταν είδε τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται.

Ο ηθοποιός και η οικογένειά του βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε τον Αύγουστο στην περιοχή, με το σπίτι τους να υφίσταται εκτεταμένες και τελικά ολοκληρωτικές ζημιές.

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Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ο Τάσος Χαλκιάς αναφέρθηκε στο συναισθηματικό βάρος που είχε για εκείνον η απώλεια του σπιτιού και όσων συνδέονταν με αυτό.

«Το πιο δύσκολο είναι να βλέπεις να καίγονται όλες οι αναμνήσεις σου. Όταν σου έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα, πρέπει να τα αφήνεις στην άκρη και να ξεφεύγεις από αυτά, να απαγκιστρωθείς και να κοιτάξεις μπροστά. Αυτό έκανα κι εγώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα, γιατί δεν γίνεται να μένεις μόνο σε αυτό, γιατί αρχίζεις μια κρίση προς διάφορες κατευθύνσεις, να κρίνεις πώς έχουν τα πράγματα μετά από ένα τέτοιο πάθημα των ανθρώπων και απογοητεύεσαι και έτσι προτίμησα να το αφήσω στην άκρη και έτσι προχώρησα μπροστά».

Όπως αποκάλυψε, η κατάσταση του ακινήτου είναι πλέον μη αναστρέψιμη, καθώς το σπίτι κρίθηκε ακατάλληλο για κατοίκηση και κατεδαφιστέο.

«Το σπίτι δεν είναι καθόλου κατοικήσιμο. Είναι ολοκληρωτική η καταστροφή του και οι επιτροπές το έβγαλαν και κατεδαφιστέο με το κόκκινο τριγωνάκι. Περιμένουμε λοιπόν τώρα, πότε θα αποφασίσουν να το κατεδαφίσουν για να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε με ότι αποκαΐδια έχουν μείνει».

Μετά τη φωτιά, ο γιος του ηθοποιού είχε μοιραστεί στα social media βίντεο από το εσωτερικό του κατεστραμμένου εξοχικού, αποτυπώνοντας την εικόνα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.

Στην ανάρτησή του είχε γράψει χαρακτηριστικά:

«Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν».