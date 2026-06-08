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Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμα που είχε συντάξει για την εκτέλεση της περίφημης Σύμβασης 717. Το δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημα αναβολής μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς διαδικασίες για τη συγκεκριμένη σύμβαση, οι οποίες εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την αναβολή, επικαλούμενη την ανοιχτή δικογραφία που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως εξήγησε, το δικαστήριο είχε ζητήσει ενημέρωση κατά την προηγούμενη συνεδρίαση σχετικά με την πρόοδο της υπόθεσης και με βάση τα νεότερα στοιχεία, εισηγήθηκε την αναστολή της διαδικασίας έως ότου ολοκληρωθεί η ανάκριση και εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τη Σύμβαση 717.

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Οι περισσότεροι δικηγόροι που εκπροσωπούν συγγενείς θυμάτων συντάχθηκαν με την εισαγγελική εισήγηση, θεωρώντας καθοριστικής σημασίας την πορεία της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ωστόσο, κάποιοι συνήγοροι εξέφρασαν διαφορετική άποψη, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος καθυστέρησης και πως η διαδικασία μπορούσε να προχωρήσει.

Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση του κατηγορούμενου ελεγκτή ζήτησε να συνεχιστεί η δίκη, υποστηρίζοντας ότι το κατηγορητήριο στερείται επαρκούς νομικής τεκμηρίωσης και δεν συνδέεται με τις διώξεις εις βάρος στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, η πράξη που του αποδίδεται δεν σχετίζεται με τις ευθύνες που ερευνώνται για τα στελέχη της εταιρείας, ενώ τόνισαν ότι το επίμαχο πόρισμα καταγράφει αναλυτικά καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες στην εξέλιξη του έργου.