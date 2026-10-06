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Ο Ηλίας Παπαγγελής κατέθεσε για τον θάνατο της κόρης του, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές της αναζήτησης και της ταυτοποίησης.

Ο μάρτυρας κατήγγειλε ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας, αμφισβήτησε τη διαχείριση του χώρου του δυστυχήματος και ανέφερε αδιαφορία από τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, υποβλήθηκε αίτημα για εργαστηριακή εξέταση σε τμήματα οστών που εντοπίστηκαν στο Κουλούρι, ενώ αναμένονται καταθέσεις και από άλλους συγγενείς.

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Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη.

Η έναρξη της σημερινής διαδικασίας ήταν αρκετά φορτισμένη, καθώς στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή, η οποία έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ο ίδιος κρατούσε στα χέρια του τη φωτογραφία της κόρης του και, δείχνοντάς την, είπε: «Αυτή είναι η Αναστασούλα», πριν ξεκινήσει την κατάθεσή του.

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«Με απόλυτο σεβασμό στο Δικαστήριό σας και στους θεσμούς προσέρχομαι σήμερα να καταθέσω για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχω 4 παιδιά και εξακολουθώ να έχω 4 παιδιά. Η ζωή μας χωρίστηκε σε δύο μέρη πριν το συμβάν και μετά. Θέλαμε να μεγαλώσουμε με θυσίες τα παιδιά μας. Ήρθε εκείνο το βράδυ και σκότωσε την Αναστασίας μας. Ήταν ένας άγγελος που την είχαμε 18,5 χρόνια. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας την χάρισε γι’ αυτό τον καιρό. Δεν έχω να θυμηθώ καμία κακή στιγμή της. Εκείνο το βράδυ γκρεμίστηκαν όλα. Άλλαξαν όλα.

Ενώ έβλεπα τηλεόραση διεκόπη το πρόγραμμα και σαν ειδοποίησαν μέσα από μηνύματα πως κάτι έγινε στο τρένο. Στο τηλέφωνο δεν απαντούσε. Μάθαμε για μια σύγκρουση και καταλάβαμε πως κάτι έχει συμβεί με τη Αναστασία. Φύγαμε για τη Λάρισα. Φτάσαμε στις 3.30 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Διάβασαν κάποια ονόματα τραυματιών. Της Αναστασίας δεν ήταν. Και σε ανάλογο κατάλογο στο Γενικό Νοσοκομείο δεν ήταν. Ψάχναμε ρωτώντας να δούμε τι έγινε. Μας φώναξαν να δώσουμε DNA. Οι ελπίδες μας πλέον είχαν αρχίσει να λιγοστεύουν. Πήγαμε στο ξενοδοχείο.

Συνεχίζοντας την κατάθεσή του και εμφανώς συγκινημένος, ο κ. Παπαγγελής αναφέρθηκε στις στιγμές που ακολούθησαν, αλλά και στην προσπάθεια της οικογένειας να μάθει τι είχε συμβεί στην Αναστασία:

«Δεν θα ξεχάσω τα τηλέφωνα που μου έκαναν η Χριστίνα και Η Γωγώ και μου έλεγαν πως μπαμπά θα μας φέρεις πίσω την Αναστασία. Πώς να υποσχεθείς. Λίγες μέρες μετά μάθαμε πως ταυτοποιήθηκε και μετά ότι έφτασε στην Αθήνα. Πήγαμε στο νεκροταφείο του Ζωγράφου για να την δούμε. Στο γραφείο κηδειών μας έδωσαν μια σακούλα με τα παπουτσάκια της που φορούσε και τα σκουλαρίκια. Είδαμε το λευκό φέρετρο, την αγκαλιάσαμε. Και ρωτήσαμε αν μπορούμε να την δούμε. Μας είπε πως απαγορεύεται. Ήταν σφραγισμένο με σιλικόνη. Προσκυνήσαμε και φύγαμε. Την συνόδευσαμε στην τελευταία της κατοικία».

«Στο Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών μύριζε αίμα»

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο πατέρας της Αναστασίας περιέγραψε και όσα αντίκρισε μετά το δυστύχημα, αναφέροντας:

«Στο ΑΤ Τεμπών που πήγα να βρω τα πράγματα της μύριζε αίμα σαν τα χειρουργεία. Μύριζε σαν σκουριά.

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Είδαμε το πεδίο που συνέβη το δυστύχημα να έχει γίνει ένα γήπεδο. Βλέποντας τη πυρόσφαιρα φοβήθηκα πως το τρένο είχε ραδιενεργά. Όμως ο Δημόκριτος μετρήσε και δεν είχε ακτινοβολία. Δεν ήταν έτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας συνέβη αυτό, τι κάναμε και μας έτυχε αυτό; Κατάλαβα ότι αυτό που συνέβη, συνέβη από τα συμφέροντα. Από την επιχειρηματική σχέση επιχειρηματιών και πολιτικών. Ψάχνω και τα γιατί και ακόμη δεν βρήκα απαντήσεις. Πλησίαζαν εκλογές και για τα Τέμπη σταμάτησε να ακούγεται το οτιδήποτε. Μέχρι που πιστεύαμε πως δεν έγινε».

Ο κ. Παπαγγελής αναφέρθηκε ακόμη στη συνάντηση συγγενών των θυμάτων με την πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Αδειλίνη, μεταφέροντας τα όσα, όπως είπε, τους είχε απαντήσει τότε:

«Ήταν κάπως αδιάφορη, δεν έπαιρνε θέση. Κάποιοι γονείς έκλαιγαν. Ρωτήσαμε αν θα ασκηθούν διώξεις στα υψηλά ιστάμενα πολιτικά πρόσωπα. Μου απάντησε ότι δυστυχώς στη χώρα μας οι πολιτικοί έχουν φτιάξει με τέτοιο τρόπο τους νόμους, ώστε εμείς οι δικαστικοί να μη μπορούμε να πειράξουμε τους πολιτικούς».

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Στη συνέχεια, ο τραγικός πατέρας υποστήριξε πως η τραγωδία αφορά το σύνολο των οικογενειών, επισημαίνοντας τις ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας και την έρευνά του γύρω από τις συμβάσεις των σιδηροδρόμων.

«Αυτό που έγινε αφορά όλες τις οικογένειες, όλα τα σπίτια όλα τα παιδιά. Το τρένο μετέφερε χιλιάδες ανθρώπους. Υπήρχε απουσία των συστημάτων ασφαλείας. Άρχισα να ψάχνω τις συμβάσεις. Διαβάζοντας τις συμβάσεις προϋπέθετε να είχε εγκατασταθεί η φωτοσήμανση. Αναρωτήθηκα γιατί υπήρχαν αυτές οι παρατάσεις; Το παθολογικό το άρρωστο σύστημα είναι αυτό που διοχετεύει όλη αυτή την ανοχή, σε αυτά τα φαινόμενα, που οδηγούν σε τέτοια εγκλήματα.

Πώς γίνεται 12 λεπτά τα τρένα να είναι σε πορεία σύγκρουσης και να μην ξέρει κανένας. Εκείνο το βράδυ δεν λειτουργούσε τίποτα. Ένας σταθμάρχης περασμένης ηλικίας ήταν μόνος σου σε ένα σταθμό με πολύ κίνηση. Ακολούθησε η σύγκρουση και η πυροσφαιρα και αναρωτιόμαστε όλοι πως, από τι και γιατί.

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Κάτι μετάφερε η εμπορική αμαξοστοιχία, αλλά ποιος θα το βρει όταν τα δοχεία που τα μεταφέραν κάηκαν ή μαζεύτηκαν εκείνη την νύχτα. Ποιος να τα βρει. Ο χώρος δεν διαφυλάχθηκε. Αυτό δεν συνέβη στα Τέμπη. Κανένας περιορισμός. Βλέπουμε άγνωστους ανθρώπους χωρίς στολές να ψάχνουν με φακούς. Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο σε αυτό το έγκλημα και αναρωτιόμαστε γιατί.

Δημιουργήθηκε ένας κρατήρας τάχα για να πατήσουν τα μηχανήματα. Το έκαναν για να αποκρύψουν εκεί ότι υπήρχαν τα χημικά που προκάλεσαν την έκρηξη. Αλλά πώς να το αποδείξει . Η διαδικασία του κουκουλώματος συνεχίστηκε όλες τις ημέρες για να μην υπάρξει κανένα στοιχείο για να στηριχθεί η δικαιοσύνη».

Αίτημα για τα τμήματα οστών

Νωρίτερα, ο δικηγόρος του κ. Τηλκερίδη, Δ. Σκαρίπας, τάχθηκε υπέρ του αιτήματος της οικογένειας Ασλανίδη για τη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης στα τμήματα οστών που εντοπίστηκαν στο Κουλούρι.

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Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία αναμένεται, επίσης, να καταθέσουν συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων ο Ντένις Ρούτσι και η Έλενα Δουρμίκα.

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Παράλληλα, πριν από την έναρξη της κατάθεσης του Ηλία Παπαγγελή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Ζήτησε να καταχωριστεί στα πρακτικά ότι ο προγραμματισμός συζητήσεων στη Βουλή για την άρση της ασυλίας της, οι οποίες ορίστηκαν σε ημέρες κατά τις οποίες συνεδριάζει το δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, δεν της επέτρεψε να βρίσκεται στην αίθουσα.

Πηγή: onlarissa.gr

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