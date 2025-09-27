Εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» πήρε σήμερα ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο απεργός πείνας αισθάνθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έντονη αδιαθεσία και στις 00:01 το Σάββατο προσήλθε στην εφημερία του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, πήρε εξιτήριο.

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος είναι συνταξιούχος τραπεζικός και, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία, βρισκόταν στην 7η ημέρα απεργίας πείνας, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα.

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Οικονομόπουλος δεν είναι συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά θέλησε έμπρακτα να δείξει συμπαράσταση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.