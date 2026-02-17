Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ηλεκτρονική κλήρωση για τη σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας που θα κρίνει τους 36 κατηγορούμενος για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Το «τιμόνι» της διαδικασίας αναλαμβάνει η εφέτης Γεωργία Στεφανίδου, η οποία εκλέχθηκε Πρόεδρος του δικαστηρίου. Δίπλα της, ως τακτικά μέλη, θα βρίσκονται οι εφέτες Δημήτριος Χριστόπουλος και Χρυσοβαλάντης Λέτσιος.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή της δίκης, η οποία αναμένεται να είναι μακρά και πολυεπίπεδη, ορίστηκαν επίσης αναπληρωματικά μέλη: η Ιωάννα Κοσίνα (ως αναπληρωματική πρόεδρος) και η Μαρία Τσάνα.

Η εισαγγελική έδρα



Στην κρίσιμη θέση της Εισαγγελέως της έδρας κληρώθηκε η Αγγελική Κουρινιώτη, με αναπληρωτή τον Φίλιππο Καρατσίδη. Το έργο της εισαγγελικής αρχής θεωρείται κομβικό, καθώς καλείται να στοιχειοθετήσει τις κατηγορίες που βαραίνουν δεκάδες εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας («Γαιόπολις»). Η κεντρική αίθουσα (283,75 τ.μ.) επεκτάθηκε για να φιλοξενήσει 250 νομικούς παραστάτες, καθώς ο αριθμός των δικηγόρων που δήλωσαν συμμετοχή αυξήθηκε κατακόρυφα. Έχουν διαμορφωθεί ειδικές αίθουσες για δημοσιογράφους, χώροι σύσκεψης για τους δικαστές και βοηθητικοί χώροι με οθόνες για την παρακολούθηση της διαδικασίας από το ακροατήριο.

Δικογραφία-μαμούθ



Ο όγκος της υπόθεσης, μετά από 2,5 χρόνια ερευνών, αποτυπώνεται στους εξής αριθμούς:

1.267 σελίδες αριθμεί το κλητήριο θέσπισμα

456.120 σελίδες είναι ο συνολικός όγκος των 360 αντιγράφων που εκτυπώθηκαν και δέθηκαν με ειδική παραγγελία για να παραδοθούν στους διαδίκους.



Στο εδώλιο θα καθίσουν συνολικά 36 πρόσωπα, στα οποία περιλαμβάνονται:

Στελέχη του ΟΣΕ (συμπεριλαμβανομένων του σταθμάρχη της μοιραίας βάρδιας και των εποπτών)

Στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic Train

Εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και του Υπουργείου Μεταφορών.



Οι κατηγορίες



Κακούργημα (33 από τους 36): Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών (Άρθρο 291 Π.Κ.) που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ανθρώπων. Πλημμελήματα: Ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή.

Hellenic Train: Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται δύο Ιταλοί υπήκοοι, στελέχη της εταιρείας, στους οποίους επιδόθηκε το μεταφρασμένο κλητήριο θέσπισμα για παραλείψεις στο σύστημα επικοινωνίας GSMR-R.

Eκταφή εννέα σορών μέχρι το τέλος της εβδομάδας



Παράλληλα, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε τη διενέργεια των εκταφών εννιά σορών θυμάτων των Τεμπών μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Σύμφωνα με έγγραφο της Εισαγγελίας, η κ. Παπαϊωάννου παρήγγειλε να γίνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι εκταφές και έδωσε προθεσμία δύο ημερών προκειμένου να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί και να συνδράμουν τους διορισμένους ιατροδικαστές.

