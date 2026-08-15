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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια υγείας της περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Νανάς Αηδονά που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ λόγω μίας αδιαθεσίας που αισθάνθηκε.

Η ανάρτηση της περιφερειάρχη

«Τέλος καλό, όλα καλά», έγραψε σε ανάρτηση της η περιφερειάρχης για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

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«Σήμερα το πρωί, ανήμερα της Παναγίας, μια ξαφνική αδιαθεσία με οδήγησε στο ΑΧΕΠΑ. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τους εξαιρετικούς γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου για τη φροντίδα τους. Τέλος καλό, όλα καλά! Θέλω όμως να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας, που με συγκίνησαν ιδιαίτερα! Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους σας!», αναφέρει η κ. Αηδονά.