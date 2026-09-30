Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας για τους εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σχετικά με την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Η νέα διάταξη αποσκοπεί στην αποφυγή επεμβάσεων των αστυνομικών αρχών εντός των σχολικών αιθουσών για ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διδασκαλία ή τη διοικητική λειτουργία.

Οι καταγγελίες κατά των εκπαιδευτικών θα διερευνώνται πλέον μέσω της τακτικής ποινικής οδού, χωρίς η ρύθμιση να παρέχει ποινική ασυλία ή συγκάλυψη στους εμπλεκόμενους.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων και αυστηροποίηση των ποινών για απάτες εις βάρος ηλικιωμένων και ευάλωτων πολιτών.

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Χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη της άμεσης σύλληψης εντός των σχολικών αιθουσών και μπροστά στα μάτια των μαθητών θα βρίσκονται εφεξής οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι και πιθανότατα το σύνολο των εκπαιδευτικών καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά στην κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας για υπηρεσιακά αδικήματα.

Η νομοθετική διάταξη, την οποία αποκάλυψε το dikastiko.gr, παίρνει τον δρόμο για τη Βουλή, όπου θα κατατεθεί προς ψήφιση σε ένα ευρύτερο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων, καθώς και την αυστηροποίηση του πλαισίου με τη μετατροπή σε κακούργημα της απάτης εις βάρος ηλικιωμένων και ευάλωτων πολιτών.

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Η νέα διάταξη, την επεξεργασία της οποίας επιβεβαίωσε πρόσφατα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, το οποίο διατυπώθηκε κατά την πρόσφατη συνάντησή τους με την ηγεσία του υπουργείου. Το πνεύμα της ρύθμισης επικεντρώνεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με πλημμελήματα τα οποία φέρεται να έχουν τελεστεί αποκλειστικά κατά την άσκηση και εξαιτίας των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, είτε αυτά αφορούν διοικητικές αποφάσεις είτε το περιεχόμενο της διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στις περιπτώσεις αυτές δεν θα ενεργοποιούνται οι διατάξεις περί σύλληψης και αυτόφωρης διαδικασίας, βάζοντας φρένο σε φαινόμενα όπου αστυνομικοί καλούνται να παρέμβουν εντός σχολικού περιβάλλοντος για διαφωνίες που αναφύονται καθημερινά τη σχολική ζωή.

Η απουσία του αυτοφώρου σε καμία περίπτωση δεν ισούται με ποινική ασυλία ή συγκάλυψη. Οποιαδήποτε καταγγελία ή μήνυση θα συνεχίσει να ερευνάται από τις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, ωστόσο η ποινική διερεύνηση θα ακολουθεί την οδό της τακτικής δικασίμου και όχι την κατεπείγουσα διαδικασία του αυτοφώρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα του αυτοφώρου για τους εκπαιδευτικούς είχε ανακύψει εκ νέου στο παρελθόν και συγκεκριμένα την περίοδο της πανδημίας του COVID-19. Ο τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλης Πλιώτας, είχε εκδώσει ειδική εγκύκλιο με την οποία είχε ουσιαστικά “κόψει” την αυτόφωρη διαδικασία για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς, οι οποίοι γίνονταν αποδέκτες μηνύσεων από αντιεμβολιαστές με σαφή πρόθεση να παρεμποδίσουν την εφαρμογή των θεσμοθετημένων μέτρων δημόσιας υγείας.

Παράλληλα με το ζήτημα της μη ενεργοποίησης του αυτοφώρου, οι εκπαιδευτικοί επαναφέρουν στο προσκήνιο και το ζήτημα της άμεσης θεσμικής και νομικής συμπαράστασης όταν καλούνται να υπερασπιστούν τον εαυτό τους στα δικαστήρια για πράξεις που σχετίζονται με την υπηρεσία τους. Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση αξιοποίησης θεσμών όπως η νομική βοήθεια, προκειμένου να απαλυνθεί το οικονομικό και ψυχολογικό βάρος που επωμίζονται λειτουργοί της εκπαίδευσης όταν υπηρετούν το καθήκον τους.

(Πηγή: dikastiko.gr)