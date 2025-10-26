Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (26/10) στην Ευρυτανία, στον δρόμο που ενώνει το Ραπτόπουλο με το Λιθοχώρι όταν όχημα εξετράπη κι έπεσε στον γκρεμό.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το αυτοκίνητο έφυγε εκτός δρόμου σε ένα επικίνδυνο σημείο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί στο γκρεμό και να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας ηλικίας 40 ετών με καταγωγή από τη Γρανίτσα.

Στο όχημα επέβαινε και η 12χρονη ανιψιά του οδηγού η οποία βγήκε ζωντανή από τα συντρίμμια έχοντας τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καρπενησίου για περαιτέρω εξετάσεις.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Γρανίτσα και Καρπενήσι έφτασαν στο σημείο έχοντας ειδοποιηθεί από το σήμα έκτακτης ανάγκης που έδωσε το αυτοκίνητο, ενώ στην πολύωρη επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί και κάτοικοι της περιοχής.

Ύστερα από ανατροπή και πτώση αυτοκινήτου σε χαράδρα, στην περιοχή του δήμου Αγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας, #απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη ανήλικη από το όχημα, ενώ εκτός του οχήματος εντοπίστηκε και #ανασύρθηκε άνδρας χωρίς αισθήσεις. Τα άτομα παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 26, 2025