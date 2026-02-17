Ένας 17χρονος έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Πάρο, με τον ανήλικο να είναι ο συνοδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ από την σύγκρουση τραυματίστηκε ακόμη ένας 31χρονος που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 17χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και οι γιατροί έδωσαν μεγάλο αγώνα να τον κρατήσουν στην ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

