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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Θάνος Πετρέλης ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία του με το νυχτερινό κέντρο Sanremo Live μετά από μόλις τρεις εμφανίσεις.

Ο τραγουδιστής απέδωσε την αποχώρησή του σε γραφειοκρατικούς λόγους μέσω προσωπικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο καλλιτέχνης διευκρίνισε πως δεν υφίστανται άλλοι λόγοι για τη διακοπή της συνεργασίας του με το συγκεκριμένο μουσικό σχήμα.

Επόμενος επαγγελματικός στόχος του τραγουδιστή αποτελεί η επετειακή περιοδεία που έχει προγραμματίσει για το 2027 σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.

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Μόλις τρεις εμφανίσεις διήρκεσε η συνεργασία του Θάνου Πετρέλη με το νυχτερινό κέντρο «Sanremo Live» στο Ελληνικό. Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το μουσικό σχήμα μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media, αποδίδοντας την εξέλιξη σε «γραφειοκρατικούς» λόγους.

Ο Θάνος Πετρέλης είχε ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στις 24 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας στο ίδιο πρόγραμμα με τον Κυριάκο Κυανό και τη Χριστίνα Κολέτσα. Ωστόσο, η συνεργασία ολοκληρώθηκε πρόωρα, με τον ίδιο να επιλέγει να ενημερώσει προσωπικά το κοινό του για την εξέλιξη.

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Σε ανάρτησή του, ο τραγουδιστής θέλησε να διευκρινίσει τι συνέβη, καθώς, όπως ανέφερε, αρκετοί ήταν εκείνοι που τον ρωτούσαν για την αποχώρησή του. Παράλληλα, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος πίσω από τη συγκεκριμένη απόφαση.

«Φιλαράκια μου… Επειδή με ρωτάτε, θέλω να σας ενημερώσω ότι η συνεργασία μου με το Sanremo ολοκληρώθηκε μετά από μόλις 3 υπέροχες βραδιές για «γραφειοκρατικούς» λόγους και γιατί τίποτα άλλο που μπορεί να ακούσετε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Συνεχίζουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα γραφειοκρατικά ζητήματα που οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας, ενώ δεν θέλησε να επεκταθεί περαιτέρω στο θέμα.

Η περιοδεία σε ΗΠΑ και Καναδά το 2027

Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών του στο «Sanremo Live», ο Θάνος Πετρέλης ετοιμάζεται να επικεντρωθεί στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια. Ανάμεσά τους βρίσκεται η επετειακή περιοδεία του σε ΗΠΑ και Καναδά, που έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Όπως έχει ανακοινώσει ο ίδιος μέσα από τα social media, την επόμενη χρονιά συμπληρώνονται 20 χρόνια από την έναρξη των περιοδειών του και ήδη προετοιμάζει μια σειρά συναυλιών για την ελληνική ομογένεια, με σύνθημα «Θυμίσουμε κάτι από Ελλάδα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις έναν μήνα πριν από την πρεμιέρα του στο «Sanremo Live», ο τραγουδιστής είχε εκφραστεί με ενθουσιασμό για τη νέα συνεργασία του. «Ήρθε η ώρα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου η πρεμιέρα, σε ένα απ’ τα πιο ωραία μαγαζιά της παραλίας», είχε δηλώσει στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

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