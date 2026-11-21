Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην τελευταία ερώτηση του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», με έπαθλο τις 100.000 ευρώ, έφτασε ο Γιώργος Καρβούνης, με το δίλημμα της τελικής απάντησης να τον κρατά σε αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο γεωλόγος, ο οποίος διαθέτει μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Γεωχημεία, είχε εμφανιστεί και στο προηγούμενο επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού, καταφέρνοντας να φτάσει στην 7η ερώτηση των 2.000 ευρώ χωρίς να χρησιμοποιήσει καμία βοήθεια. Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου επέστρεψε στο πλατό, συνεχίζοντας την προσπάθειά του να ανέβει όσο το δυνατόν ψηλότερα στην κλίμακα των χρηματικών επάθλων.

Advertisement

Advertisement

Πριν ξεκινήσει η νέα του προσπάθεια, ο Γιώργος Καρβούνης έδειξε πως είχε υψηλές βλέψεις, δηλώνοντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ότι στόχος του ήταν να φτάσει μέχρι το τέλος.

«Ήρθα να σας πάρω τις 100.000», είπε χαρακτηριστικά, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει: «Το λες έτσι παντελονάτα;». Ο παίκτης απάντησε με χιούμορ: «Ε, ναι, δωρεάν είναι».

Η πορεία του στο παιχνίδι εξελίχθηκε ιδιαίτερα δυναμικά, καθώς κατάφερε να φτάσει μέχρι την 15η και τελευταία ερώτηση, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Η ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ήταν: «Ο πρώτος τουρίστας στο διάστημα ήταν ο Αμερικανός επιχειρηματίας…», με τις τέσσερις επιλογές να είναι:

Α. Ρίτσαρντ Γκάριοτ

Β. Μαρκ Σάτλγουορθ

Advertisement

Γ. Γκρεγκ Όλσεν

Δ. Ντένις Τίτο

Παρότι είχε φτάσει ένα βήμα πριν από το μεγάλο έπαθλο, ο Γιώργος Καρβούνης δεν ήταν βέβαιος για την απάντηση και επέλεξε να μην προχωρήσει σε ένα τόσο μεγάλο ρίσκο. Έτσι, αποχώρησε από το παιχνίδι με 30.000 ευρώ, αφήνοντας τις 100.000 ευρώ ανεκμετάλλευτες.

Advertisement

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, πάντως, αναγνώρισε τη δυναμική της παρουσίας του, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες που έχουν περάσει από το τηλεπαιχνίδι.