Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν δικυκλιστές αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Παρασκευής, 23 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται με μοτοσυκλέτα, φορώντας φορέα αλεξίσφαιρων πλακών πανομοιότυπο με εκείνον που χρησιμοποιούν αστυνομικοί. Επίσης, στο όχημά του είχε τοποθετήσει παλλόμενα φωτεινά σήματα μπλε χρώματος, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, δημιουργώντας την εικόνα επίσημου αστυνομικού δικύκλου.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του 30χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μεταλλικό σήμα σε δερμάτινο ένθετο με την ένδειξη «POLICE OFFICER».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.