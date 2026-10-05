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Επεισοδιακή καταδίωξη 61χρονου με μοτοσικλέτα έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, με τον αναβάτη να κάνει ό,τι μπορούσε για να αποφύγει έλεγχο της αστυνομίας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε λίγο μετά τις 14:00 χθες να οδηγεί μοτοσικλέτα, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη νέα παραλία. Όταν είδε αστυνομικούς οι οποίοι του έκαναν σήμα να ακινητοποιήσει το όχημα για να πραγματοποιήσουν έλεγχο, εκείνος επιχείρησε να εξαφανιστεί.

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Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 61χρονος κινήθηκε αντίθετα σε μονοδρόμους και παραβίασε, διαδοχικά, ερυθρούς σηματοδότες, ενώ όταν τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε, εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.

Σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στη μοτοσικλέτα, εντόπισαν αναδιπλούμενο μαχαίρι κάτω από τη σέλα. Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οκτώ διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 5.275 ευρώ. Από την περεταίρω έρευνα προέκυψε ότι, σε βάρος του 61χρονου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες ήταν για τα αδικήματα της απειλής και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Με πληροφορίες από Thestival, ΕΡΤnews