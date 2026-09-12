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Με ελαφρά τραύματα κατάφεραν να γλιτώσουν μια μητέρα και ο μόλις 17 μηνών γιος της, όταν δέντρο κατέρρευσε πάνω τους την ώρα που βρίσκονταν σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.

Η μητέρα και το μικρό παιδί έπαιζαν ανέμελα στην τραμπάλα, όταν ξαφνικά έσπασε ο κορμός του δέντρου και κατέληξε πάνω τους, προκαλώντας τον τραυματισμό τους.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Στο πάρκο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, κινητή μονάδα με μοτοσυκλέτα, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου με κορδέλες ασφαλείας.

Το 17 μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, ενώ η μητέρα του διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς. Τη βαθιά θλίψη του Δήμου Καλαμαριάς για την πτώση του δέντρου στο πάρκο της Αιγαίου, η οποία είχε ως συνέπεια να τραυματιστούν η μητέρα και το παιδί της, εξέφρασε με ανάρτησή της η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου.

Η κ. Αράπογλου σημείωσε παράλληλα ότι έχει δοθεί εντολή για την άμεση και πλήρη διερεύνηση τόσο των συνθηκών όσο και των αιτιών που οδήγησαν στην πτώση του δέντρου.

«Η σκέψη μας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι στους τραυματίες. Τους ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά, δύναμη και γρήγορη ανάρρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά η δήμαρχος Καλαμαριάς.

Όπως πρόσθεσε, από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος και, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, προχώρησαν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ασφάλιση και προστασία του χώρου.