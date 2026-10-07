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Χρηματικό ποσό συνολικής αξίας 76.000 ευρώ και κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας 100.000 ευρώ έκλεψαν 46χρονος και συνεργοί του από 84χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος του 46χρονου ημεδαπού. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 46χρονος, εκμεταλλευόμενος φιλική σχέση με την 84χρονη ημεδαπή, φέρεται να απέσπασε τα κλειδιά της οικίας της τον Οκτώβριο του 2024.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, αφαίρεσε από το εσωτερικό της οικίας το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και χρυσαφικά, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 100.000 ευρώ. Ακολούθως, προέβη σε έκδοση τηλεφωνικής σύνδεσης στο όνομα της 84χρονης και με συνεργούς του, οι οποίοι πήγαν σε υποκατάστημα τράπεζας στον Πειραιά, αφαίρεσαν με χρήση πλαστού δελτίου ταυτότητας από το λογαριασμό της, το χρηματικό πόσο των (63.902,50) ευρώ συνολικά, τόσο με ανάληψη όσο και με συναλλαγές μέσω e-banking.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.