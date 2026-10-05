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Ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψήφιων ΕΠΟΠ στους τρεις κλάδους και στα κοινά σώματα Νομικού και Πληροφορικής έχει ολοκληρωθεί, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ– και οι υποψήφιοι καλούνται να δουν αν τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι οφείλουν με δική τους ευθύνη να ενημερωθούν εάν τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

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• Για τον Στρατό Ξηράς: https://epop.army.gr

• Για το Πολεμικό Ναυτικό: https://epop.hellenicnavy.gr

• Για την Πολεμική Αεροπορία: https://epop.haf.gr

• Για το Κοινό Νομικό Σώμα: https://epopnom.army.gr

• Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής: https://epop-plh.army.gr

Οι υποψήφιοι ΕΠ.ΟΠ. με ελλιπή δικαιολογητικά μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που λείπουν μέχρι και τις 08 Οκτωβρίου 2026, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όπως παρακάτω:

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• Για τον Στρατό Ξηράς: epop.katataxi[at]army.gr

• Για το Πολεμικό Ναυτικό: epop2026[at]navy.mil.gr

• Για την Πολεμική Αεροπορία: epop.epitropes[at]haf.gr

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• Για το Κοινό Νομικό Σώμα: geetha_dsl[at]stratologia.gr

• Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής: epop-plh[at]hndgs.mil.gr

Υπενθυμίζεται ότι η μη συμπλήρωση των ελλιπών δικαιολογητικών μέχρι και τις 08 Οκτωβρίου 2026 αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.

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