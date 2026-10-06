Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μετά την υποχώρηση των ισχυρών ανέμων, η Τετάρτη θα χαρακτηριστεί από γενικά αίθριο καιρό και υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Από την Πέμπτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις.

Το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να επεκταθούν τα φαινόμενα στην κεντρική Ελλάδα και τη Μακεδονία, συνοδευόμενα από μια πιθανή πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία για το τέλος της εβδομάδας παρουσιάζουν ακόμη ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ τους.

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Η εικόνα του καιρού έχει αλλάξει αισθητά μετά τις ισχυρές βροχές και τους θυελλώδεις ανέμους που έπληξαν κυρίως την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Αιγαίο. Απόψε, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η χώρα περνά σε σαφώς πιο ήρεμες συνθήκες, ενώ την Τετάρτη η θερμοκρασία θα φτάσει σε αρκετές περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Απόψε Τρίτη προς Τετάρτη

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Το βράδυ της Τρίτης αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι εξακολουθούν να είναι αισθητοί στο Αιγαίο, όπου τοπικά φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, αλλά χωρίς τις ακραίες εντάσεις των προηγούμενων ημερών. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά χρειάζεται προσοχή κυρίως λόγω τοπικά περιορισμένης ορατότητας.

Αθήνα: Καθαρός έως σχεδόν αίθριος ουρανός, με δροσερότερη νύχτα κυρίως στα βόρεια προάστια.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός, με αυξημένη υγρασία και πιθανότητα περιορισμένης ορατότητας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου – Ηλιοφάνεια και έως 27 βαθμούς

Η Τετάρτη θα είναι η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν σταδιακά στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν βόρειοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι ασθενέστεροι. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με μέγιστες τιμές περίπου 25–27°C.

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Στην Αττική αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια και ζέστη για την εποχή. Στη Θεσσαλονίκη επίσης καλός καιρός, με κάποιες παροδικές νεφώσεις.

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου – Οι πρώτες βροχές επιστρέφουν

Η εικόνα αρχίζει να αλλάζει από τα δυτικά. Στο Ιόνιο και στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα είναι πιθανές και σποραδικές καταιγίδες.

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Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στρέφονται σε νότιους-νοτιοδυτικούς, 3–4 μποφόρ και στο Ιόνιο 4–5 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται σε αυτή τη φάση να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου – Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά

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Η Παρασκευή διατηρεί δύο διαφορετικές εικόνες στην Ελλάδα. Στο Ιόνιο και στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως νότιοι, 3–4 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου – Εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον

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Το Σάββατο είναι η ημέρα που χρειάζεται πλέον στενότερη παρακολούθηση. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η διαταραχή από τα δυτικά μπορεί να επεκταθεί προς κεντρική Ελλάδα και Μακεδονία, αυξάνοντας τις πιθανότητες βροχών και καταιγίδων.

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Οι μετεωρολόγοι δεν συμφωνούν ακόμη απόλυτα στον χρόνο και στην έκταση της μεταβολής. Η τάση θέλει τα φαινόμενα να επεκτείνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με την ακριβή εξέλιξη να χρειάζεται επικαιροποίηση.

Κυριακή 11 Οκτωβρίου – Πιθανότερη γενίκευση της αλλαγής

Η Κυριακή παρουσιάζει μεγαλύτερη προγνωστική αβεβαιότητα. Η γενική τάση δείχνει πτώση της θερμοκρασίας μετά τις 10–11 Οκτωβρίου και αύξηση της πιθανότητας βροχοπτώσεων. Τα νεότερα δεδομένα θα δείξουν αν η μεταβολή θα αφορά μεγάλο μέρος της χώρας ή θα περιοριστεί κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

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Θάλασσες – Τι γίνεται με τα μποφόρ

Το σημαντικό είναι ότι δεν επαναλαμβάνεται προς το παρόν η εικόνα των 8–9 μποφόρ που προκάλεσε προβλήματα στο Αιγαίο τις προηγούμενες ημέρες. Την Τετάρτη οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ Πέμπτη και Παρασκευή οι άνεμοι στρέφονται περισσότερο σε νότιες διευθύνσεις και στα πελάγη κυμαίνονται γενικά έως 5 μποφόρ.

Συμπέρασμα: Τετάρτη με πολύ καλό καιρό σχεδόν παντού, Πέμπτη και Παρασκευή επιστροφή βροχών κυρίως σε Ιόνιο και βορειοδυτικά και Σαββατοκύριακο με πιθανότητα ουσιαστικότερης αλλαγής και πτώσης της θερμοκρασίας. Για το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή η πρόγνωση χρειάζεται επικαιροποίηση, καθώς ακόμη υπάρχουν αποκλίσεις στα προγνωστικά σενάρια.