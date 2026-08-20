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Η 25χρονη φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει ρολόι του άνδρα, ο οποίος την αφόπλισε και στη συνέχεια την τραυμάτισε με το μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 31χρονο, ενώ η 25χρονη νοσηλεύεται φρουρούμενη καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ληστείας.

Ο 31χρονος παραπέμφθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί και παραμένει υπό κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

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Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος 31χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 25χρονη μέσα στο διαμέρισμά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις Σαράντα Εκκλησιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 31χρονος είχε γνωρίσει την 25χρονη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και οι δυο τους συναντήθηκαν στο σπίτι του.

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Κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί, η νεαρή φέρεται να έγινε αντιληπτή από τον 31χρονο ενώ περιεργαζόταν ένα ρολόι που του ανήκε, με σκοπό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να το αφαιρέσει.

Όταν ο 31χρονος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, προσπάθησε να την εμποδίσει. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 25χρονη επιχείρησε να του επιτεθεί με μαχαίρι, το οποίο ο άνδρας κατάφερε να της αποσπάσει. Στη συνέχεια, φέρεται να την τραυμάτισε με το ίδιο αντικείμενο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ», οι οποίοι εντόπισαν την 25χρονη τραυματισμένη από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αστυνομικοί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 31χρονο. Η 25χρονη συνελήφθη επίσης, καθώς σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, και εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενη.

Ο 31χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Μέχρι την απολογία του παραμένει υπό κράτηση.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Βραδινές ώρες χθες (19-08-2026) δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ», έπειτα από κλήση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, μετέβησαν στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών, όπου βρήκαν 25χρονη ημεδαπή να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, που προκάλεσε 31χρονος ημεδαπός.

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Αφότου οι αστυνομικοί της παρέσχεσαν τις πρώτες βοήθειες, η 25χρονη μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ο 31χρονος στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, που διενεργεί την προανάκριση και σχημάτισε δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απόπειρας ληστείας και παράβασης του Νόμου περί όπλων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι έπειτα από διαδικτυακή γνωριμία, η 25χρονη μετέβη στην οικία του 31χρονου, όπου κατά τη διάρκεια παραμονής της, έγινε αντιληπτή καθώς περιεργαζόταν ένα ρολόι ιδιοκτησίας του, με σκοπό την αφαίρεσή του. Ακολούθως, όταν ο 31χρονος προσπάθησε να την αποτρέψει, εκείνη προσπάθησε να του επιτεθεί με μαχαίρι, το οποίο πήρε από την κατοχή της και την τραυμάτισε.

Ο 31χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η 25χρονη, που επίσης συνελήφθη, νοσηλεύεται φρουρούμενη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης».

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