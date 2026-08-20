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Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικών της ομάδας Ζ τα ξημερώματα στις 40 Εκκλησιές Θεσσαλονίκης, όταν 31χρονος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι μια 25χρονη μέσα σε διαμέρισμα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα, ενώ παράλληλα έσπευσαν να βοηθήσουν την τραυματισμένη γυναίκα, παρέχοντάς της τις πρώτες βοήθειες και τοποθετώντας τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο δεν διατηρούσαν σχέση. Η 25χρονη φέρεται να φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα, ενώ ο 31χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι εκείνη επιχείρησε να τον ληστέψει.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ και οι δύο έχουν συλληφθεί. Την υπόθεση εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: thesspost.gr Πηγή: thesspost.gr

Πηγή: thesspost.gr

Η ανάρτηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

«Συγχαρητήρια στους συναδέλφους της ομάδας Ζ , οι οποίοι κατάφεραν την σύλληψη δράστη ο οποίος μαχαίρωσε γυναίκα αποσοβώντας τα χειρότερα χάρη στην άμεση επέμβαση τους

Οι συνάδελφοι μάλιστα παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα τοποθετώντας και τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, μέχρι να προσέλθει και το παραλάβει σταθμός ΕΚΑΒ .

Η καθημερινότητα των συναδέλφων που επιχειρούν στο πεδίο έχει δυσκολέψει υπερβολικά και απαιτούνται άμεσα βαθιές τομές και θωράκιση των αστυνομικών

ΥΓ Το τουρνικέ που χρησιμοποιήθηκε είχε χορηγηθεί στους συναδέλφους από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης μέσω χορηγίας

Μετά από τόσα και τόσα σοβαρά περιστατικά το αρχηγείο δεν έχει εισάγει ακόμα στον αστυνομικό εξοπλισμό και δεν χορηγεί επίσημα στο αστυνομικό προσωπικό ένα τόσο σημαντικό υλικό που κοστίζει ελάχιστα και σώζει ζωές».

(Με πληροφορίες από thesspost.gr)