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Δεκάδες ιατρικές κλινικές στη Βόρεια Ελλάδα και τη θεσσαλονίκη που παρέχουν αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσίες, ή διενεργούν ιατρικές πράξεις χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, εντόπισε το ψηφιακό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του υπουργείου Υγείας, μετά από καταγγελίες που δέχθηκε.

Συγγενείς ασθενών προβαίνουν σε καταγγελίες και για τη δεύτερη κλινική στην ανατολική Θεσσαλονίκη, που ανήκει στον ίδιο όμιλο, με αυτήν που μπήκε λουκέτο, για την οποία η περιφέρεια έχει προχωρήσει επίσης σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Ένας από αυτούς δήλωσε στην ΕΡΤ3 ότι παρέλαβε τη μητέρα του σε άθλια κατάσταση, ύστερα από νοσηλεία μόλις μίας εβδομάδας.

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Μόνο στη Θεσσαλονίκη, τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν ελεγχθεί 70 τέτοιες κλινικές οι υπεύθυνοι των οποίων παραπέμπονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στον εισαγγελέα. Για τα περιστατικά που αφορούν σε γιατρούς, αν διαπιστωθούν παραβάσεις, η διαδικασία προβλέπει παραπομπή στο πειθαρχικό και επιβολή προστίμου.

Την ίδια ώρα, αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το λουκέτο στην ιδιωτική κλινική όπου λειτουργούσε ογκολογική κλινική χωρίς άδεια, με αναπάντητο το ερώτημα τι θα γίνει με τους 46 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε αυτήν. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι καταγγελίες για τη συγκεκριμένη δομή. Ο κύριος Ζήσης Ναούμ από την Καστοριά, κατήγγειλε ότι αντίκρισε απαράδεκτες συνθήκες όταν ο αδελφός του, ο οποίος ήταν καρκινοπαθής, νοσηλεύτηκε για σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες.